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ЦАМТО

ВВС Таиланда планируют приобрести истребители F-35 "Лайтнинг-2"

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Американский истребитель F-35A Lightning II
Американский истребитель F-35A Lightning II.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Joshua D. King

ЦАМТО, 17 ноября. Как ожидается, в декабре текущего года рабочая группа ВВС США будет направлена в Таиланд для оценки готовности инфраструктуры ВВС страны к эксплуатации и обслуживанию истребителей пятого поколения.

По информации Aagth1.blogspot.com, в рамках инспекции эксперты из США изучат ресурсы и возможности тайских ВВС для выяснения уровня готовности поддержки современных истребителей, в том числе F-35 "Лайтнинг-2" компании Lockheed Martin.

Правительство США, как ожидается примет решение об одобрении возможной продажи истребителей Таиланду в январе 2023 года. На данный момент лимит бюджета на первые два самолета F-35A установлен тайским правительством в размере 7,383 млрд. бат (193,8 млн. долл. США), включая двигатели, запасные части, основное оборудование.

В случае, если правительство США не одобрит продажу F-35 Таиланду, ВВС приступят к изучению других вариантов приобретения истребителей, которые заменят устаревшие F-16A/B.

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Страны
США
Таиланд
Продукция
F-16
F-35
F-35A
Компании
Lockheed-Martin
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