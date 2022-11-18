ВВС Таиланда планируют приобрести истребители F-35 "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 17 ноября. Как ожидается, в декабре текущего года рабочая группа ВВС США будет направлена в Таиланд для оценки готовности инфраструктуры ВВС страны к эксплуатации и обслуживанию истребителей пятого поколения.

По информации Aagth1.blogspot.com, в рамках инспекции эксперты из США изучат ресурсы и возможности тайских ВВС для выяснения уровня готовности поддержки современных истребителей, в том числе F-35 "Лайтнинг-2" компании Lockheed Martin.

Правительство США, как ожидается примет решение об одобрении возможной продажи истребителей Таиланду в январе 2023 года. На данный момент лимит бюджета на первые два самолета F-35A установлен тайским правительством в размере 7,383 млрд. бат (193,8 млн. долл. США), включая двигатели, запасные части, основное оборудование.

В случае, если правительство США не одобрит продажу F-35 Таиланду, ВВС приступят к изучению других вариантов приобретения истребителей, которые заменят устаревшие F-16A/B.