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ТАСС

В Чечне строительство нового военного городка планируют завершить в 2023 году

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Бойцы отряда специального назначения МВД Чеченской Республики во время учений в районе Северного полюса
Бойцы отряда специального назначения МВД Чеченской Республики во время учений в районе Северного полюса.
Источник изображения: © РИА Новости, Валерий Мельников

В городке возведут три казармы по 300 мест и казарму на 400 мест, два общежития для офицерского состава, штабное здание с актовым залом и другие объекты

ГРОЗНЫЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Строительство военного городка для личного состава новых подразделений планируют завершить в Серноводском районе Чечни в 2023 году. Общая площадь территории составит 50 га, сообщил в четверг глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Общая площадь территории военного городка составляет свыше 50 га. Административно-казарменная зона включает в себя парковку на 100 мест, три казармы по 300 мест и казарму на 400 мест, два общежития для офицерского состава, штабное здание с актовым залом, большую столовую на 700 мест, легкоатлетический стадион с искусственным покрытием и трибуной на 500 мест, две гимнастические площадки, полосу препятствий и мечеть на 1 500 молящихся. Сдать объект планируется в конце первого квартала 2023 года", - написал Кадыров.

По его словам, все строительные работы идут с опережением графика, при этом соблюдаются все стандарты качества. "Почти завершен монтаж всех подземных коммуникаций. Все здания также возведены. Ведутся фасадные и внутренние работы. В парковой зоне монтируются металлоконструкции", - добавил Кадыров.

В июле он сообщил о завершении формирования в регионе трех новых батальонов и одного полка Министерства обороны РФ в республике, а также о приобретении новой спецтехники для военных. Подразделения будут состоять из военнослужащих-чеченцев. 

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Рамзан Кадыров
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