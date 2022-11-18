Спуск на воду атомного ледокола "Якутия" отложен на 22 ноября

Санкт-Петербург. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - АО "Балтийский завод" (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК) отложило спуск на воду атомного ледокола "Якутия" проекта 22220 на четыре дня - с 18 на 22 ноября, сообщает судозавод в своем телеграм-канале.

Головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 был заложен на "Балтийском заводе" в ноябре 2013 года, спущен на воду в июне 2016 года, сдан в октябре 2020 года.

Контракт на строительство первого и второго серийных ледоколов проекта 22220 - "Сибирь" и "Урал" - был заключен между "Балтийским заводом" и госкорпорацией "Росатом" в мае 2014 года, стоимость контракта составила 84,4 млрд рублей. Сдача "Сибири" и "Урала" изначально была намечена на ноябрь 2020 года и ноябрь 2021 года соответственно. Впоследствии сроки были сдвинуты на 2021 и 2022 годы. Ледокол "Сибирь" в декабре 2021 года вошел в состав атомного флота РФ. Атомный ледокол "Урал" спущен на воду в 2019 году.

В настоящее время на "Балтийском заводе" строятся третий и четвертый серийные ледоколы проекта - "Якутия" и "Чукотка", их сдача запланирована на 2024 год и 2026 год. Стоимость строительства составит более 100 млрд рублей.