Войти
Интерфакс-АВН

Спуск на воду атомного ледокола "Якутия" отложен на 22 ноября

393
0
0
Плакат с церемонии закладки универсального атомного ледокола "Якутия" (строительный номер 05709) проекта 22220 (ЛК-60Я) на АО "Балтийский завод" в Санкт-Петербурге 26.05.2020
Плакат с церемонии закладки универсального атомного ледокола "Якутия" (строительный номер 05709) проекта 22220 (ЛК-60Я) на АО "Балтийский завод" в Санкт-Петербурге 26.05.2020.
Источник изображения: Александр Полунин / sudostroenie.info

Санкт-Петербург. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - АО "Балтийский завод" (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК) отложило спуск на воду атомного ледокола "Якутия" проекта 22220 на четыре дня - с 18 на 22 ноября, сообщает судозавод в своем телеграм-канале.

Головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 был заложен на "Балтийском заводе" в ноябре 2013 года, спущен на воду в июне 2016 года, сдан в октябре 2020 года.

Контракт на строительство первого и второго серийных ледоколов проекта 22220 - "Сибирь" и "Урал" - был заключен между "Балтийским заводом" и госкорпорацией "Росатом" в мае 2014 года, стоимость контракта составила 84,4 млрд рублей. Сдача "Сибири" и "Урала" изначально была намечена на ноябрь 2020 года и ноябрь 2021 года соответственно. Впоследствии сроки были сдвинуты на 2021 и 2022 годы. Ледокол "Сибирь" в декабре 2021 года вошел в состав атомного флота РФ. Атомный ледокол "Урал" спущен на воду в 2019 году.

В настоящее время на "Балтийском заводе" строятся третий и четвертый серийные ледоколы проекта - "Якутия" и "Чукотка", их сдача запланирована на 2024 год и 2026 год. Стоимость строительства составит более 100 млрд рублей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ОСК
Росатом
Проекты
2020-й год
Арктика
Похожие новости
13.08.2021
«Арктика» отправилась на ремонт через 10 месяцев после принятия в эксплуатацию
29.03.2021
Cроки сдачи атомного ледокола «Сибирь» перенесены
15.02.2021
В Петербурге произошло возгорание на строящемся атомном ледоколе "Урал"
20.06.2016
Спущен на воду новый атомный ледокол "Арктика"
08.06.2015
"Балтийский завод загружен заказами до 2020 года"
28.05.2015
Заложен атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220
02.06.2014
В Петербурге построят два атомных ледокола для "Росатома"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 16:46
  • 38108
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.11 16:46
  • 0
“Тестируйте гриль сразу при покупке” - Алексей Бутримов, эксперт в сфере бытовой техники
  • 18.11 14:10
  • 2
Частная компания из РФ представила свой аналог спутниковой системы Starlink
  • 18.11 13:26
  • 85
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 18.11 13:03
  • 1
ВКС России получили новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34
  • 18.11 13:03
  • 1
Запад не захотел обострять конфликт с Россией. В Австралии огорчены
  • 18.11 12:57
  • 1
Компания “Б-Армс” разработала установку для получения сублимированной плазмы крови
  • 18.11 12:52
  • 1
ВКС РФ уничтожили украинские цеха по производству ракетных двигателей в Павлограде
  • 18.11 12:49
  • 1
После нескольких месяцев ожиданий и неудач состоялся запуск американского космического корабля на окололунную орбиту
  • 18.11 11:31
  • 16
Рогозин сообщил о разработке высокоточных планирующих боеприпасов
  • 18.11 06:23
  • 1
Первый старт российского пилотируемого корабля "Орел" перенесен с 2023 на 2025 год - "Роскосмос"
  • 17.11 16:22
  • 3
"Мотовилиха" отправила в войска партию РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С"
  • 17.11 16:21
  • 3
На Западе удивились решению России не задействовать этот самолет на Украине
  • 17.11 09:08
  • 1
В США заявили, что считают приоритетом обеспечение Украины средствами ПВО
  • 17.11 08:53
  • 1
НАТО не станет воевать с Россией из-за упавших в Польше ракет