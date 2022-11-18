МИД анонсировал визит Лаврова в Ереван на мероприятия ОДКБ

Глава МИД Лавров 22-23 ноября примет участие в мероприятиях ОДКБ в Ереване

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 22-23 ноября посетит Ереван, где примет участие в мероприятиях по линии ОДКБ, сообщил на брифинге в Москве замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

"22-23 ноября министр примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ. Мероприятие состоится в Ереване в преддверии очередной сессии Совета Коллективной безопасности ОДКБ", - рассказал он.

В ходе предстоящих встреч предусмотрен обмен мнениями о военно-политической обстановке в регионах Коллективной безопасности ОДКБ и деятельности организации в межсессионный период. По его словам, участники заседания рассмотрят солидный пакет решений, касающихся внешнеполитического, военного, антитеррористического сотрудничества в рамках Организации. Нечаев отметил, что планируется одобрить ряд документов, включая, итоговую декларацию, выносимую на утверждение Советом Коллективной безопасности ОДКБ.