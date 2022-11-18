СМИ: страны НАТО опасаются истощения своих оружейных запасов из-за помощи Киеву

По данным Foreign Policy, США и другие страны альянса негласно призывают западные оборонные компании наращивать производство

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Страны НАТО стараются продолжать поставлять оружие и боеприпасы Украине, но при этом не допустить сокращения собственных запасов до такой степени, чтобы оказалась под угрозой их собственная безопасность. Об этом в ночь на четверг написал журнал Foreign Policy.

"Я думаю, сейчас все в достаточной степени обеспокоены. Пополнение запасов вновь стало актуальным", - сказал изданию неназванный представитель альянса.

По его словам, в настоящее время в НАТО обсуждают, как помогать тем странам объединения, запасы вооружений которых окажутся ниже уровня, необходимого "для выполнения обязательств по обороне" в соответствии с положениями Североатлантического договора.

Журнал отмечает, что у Запада, в частности у США, во время холодной войны были большие запасы оружия, редкоземельных металлов и материалов, необходимых для наращивания производства на случай войны с СССР. Затем, после распада Советского Союза, США и европейские страны стали сокращать эти запасы и переключились на борьбу с терроризмом и новые технологии.

"НАТО не планирует вести подобные войны, и под этим я подразумеваю войны с крайне интенсивным использованием артиллерии и большого количества танковых и артиллерийских снарядов. Мы никогда не имели запасов для такого рода войны", - сказал изданию сотрудник Американского института предпринимательства Фредерик Каган.

По данным Foreign Policy, США и другие страны НАТО негласно призывают западные оборонные компании наращивать производство. Между тем, по словам действующих и бывших чиновников, а также аналитиков, подрядчики не спешат откликаться на просьбы, поскольку ожидают, что власти им помогут и убедят их в том, что "эпоха повышенного аппетита к оружию продолжится".