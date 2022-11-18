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ТАСС

В МИД РФ заявили, что в Киеве настроены на дальнейшую эскалацию конфликта

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Блэкаут в Киеве, Украина
Блэкаут в Киеве, Украина.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Kravchenko

Как отметили в ведомстве, курс Киева на продолжение конфликта полностью одобряется Западом

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Киевский режим настроен на дальнейшую эскалацию конфликта, а не на прекращение боевых действий и перемирие. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев в четверг на брифинге.

"Сугубо воинственный настрой демонстрирует руководство Украины. О прекращении боевых действий или перемирии нет ни слова. В Киеве настроены на эскалацию конфликта", - сказал он.

Курс Киева на продолжение конфликта полностью одобряется Западом, который готов отправлять в страну все больше оружия, заявил Нечаев.

"Этот курс киевского режима [на продолжение конфликта] полностью одобряется Западом, готовым отправлять на Украину все больше оружия, из которого Вооруженные силы Украины ведут обстрелы жилых кварталов, социальных объектов ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и ряда других приграничных областей России", - сказал он.

Совместные шаги западных стран и украинских властей подтверждают императив достижения целей и задач специальной военной операции РФ на Украине, заявил Нечаев.

"Действия коллективного Запада и его киевского марионеточного режима подтверждают безусловный императив достижения целей и задач специальной военной операции. Все они непременно будут выполнены", - сказал дипломат. 

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