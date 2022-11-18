Войти
Интерфакс-АВН

Российские военные провели под Калининградом учения с комплексами радиоэлектронной борьбы

384
0
0
Станция помех Р-934БМВ из состава комплекса "Борисоглебск-2". Фото с сайта mil.ru
Станция помех Р-934БМВ из состава комплекса "Борисоглебск-2". Фото с сайта mil.ru.

Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способные создавать помехи на сотни километров, применены российскими военными на учениях в Калининградской области, сообщили в пресс-службе Балтийского флота в четверг.

"В ходе тренировки были испытаны новейшие образцы военной техники, обладающей возможностями радиоподавления мощными излучениями на расстоянии в несколько сотен километров", - говорится в сообщении.

"Основной упор при проведении тренировки был сделан на совершенствование знаний и навыков по боевому применению комплекса РЭБ "Борисоглебск-2". В тренировке приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц военной техники", - сообщил Балтфлот.

По его данным, военные выполнили задачи по развертыванию систем РЭБ, пеленгованию источников радиоэлектронного излучения и созданию помех системам связи условного противника.

"Расчетами мобильных комплексов РЭБ проводилось искажение навигационного поля, создаваемого системами определения местоположения высокоточного оружия вероятного противника, с целью срыва его наведения на прикрываемые войска. Кроме того, специалистами РЭБ было осуществлено радиоподавление систем и комплексов, стоящих на вооружении армейского корпуса", - сообщили в пресс-службе Балтфлота.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Борисоглебск-2
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
22.12.2021
Полный паралич
28.09.2021
Месить связь: войска научились глушить высокоточное оружие
12.08.2021
Измерить подавление: в сентябре пройдут масштабные учения войск РЭБ
12.04.2021
И тщательно помешать: армия России проверила стратегические «глушилки»
25.12.2017
Оружие-2017: какую технику получила армия России
07.09.2016
В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 16:46
  • 38108
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.11 16:46
  • 0
“Тестируйте гриль сразу при покупке” - Алексей Бутримов, эксперт в сфере бытовой техники
  • 18.11 14:10
  • 2
Частная компания из РФ представила свой аналог спутниковой системы Starlink
  • 18.11 13:26
  • 85
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 18.11 13:03
  • 1
ВКС России получили новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34
  • 18.11 13:03
  • 1
Запад не захотел обострять конфликт с Россией. В Австралии огорчены
  • 18.11 12:57
  • 1
Компания “Б-Армс” разработала установку для получения сублимированной плазмы крови
  • 18.11 12:52
  • 1
ВКС РФ уничтожили украинские цеха по производству ракетных двигателей в Павлограде
  • 18.11 12:49
  • 1
После нескольких месяцев ожиданий и неудач состоялся запуск американского космического корабля на окололунную орбиту
  • 18.11 11:31
  • 16
Рогозин сообщил о разработке высокоточных планирующих боеприпасов
  • 18.11 06:23
  • 1
Первый старт российского пилотируемого корабля "Орел" перенесен с 2023 на 2025 год - "Роскосмос"
  • 17.11 16:22
  • 3
"Мотовилиха" отправила в войска партию РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С"
  • 17.11 16:21
  • 3
На Западе удивились решению России не задействовать этот самолет на Украине
  • 17.11 09:08
  • 1
В США заявили, что считают приоритетом обеспечение Украины средствами ПВО
  • 17.11 08:53
  • 1
НАТО не станет воевать с Россией из-за упавших в Польше ракет