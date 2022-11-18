Российские военные провели под Калининградом учения с комплексами радиоэлектронной борьбы

Станция помех Р-934БМВ из состава комплекса "Борисоглебск-2". Фото с сайта mil.ru.

Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способные создавать помехи на сотни километров, применены российскими военными на учениях в Калининградской области, сообщили в пресс-службе Балтийского флота в четверг.

"В ходе тренировки были испытаны новейшие образцы военной техники, обладающей возможностями радиоподавления мощными излучениями на расстоянии в несколько сотен километров", - говорится в сообщении.

"Основной упор при проведении тренировки был сделан на совершенствование знаний и навыков по боевому применению комплекса РЭБ "Борисоглебск-2". В тренировке приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц военной техники", - сообщил Балтфлот.

По его данным, военные выполнили задачи по развертыванию систем РЭБ, пеленгованию источников радиоэлектронного излучения и созданию помех системам связи условного противника.

"Расчетами мобильных комплексов РЭБ проводилось искажение навигационного поля, создаваемого системами определения местоположения высокоточного оружия вероятного противника, с целью срыва его наведения на прикрываемые войска. Кроме того, специалистами РЭБ было осуществлено радиоподавление систем и комплексов, стоящих на вооружении армейского корпуса", - сообщили в пресс-службе Балтфлота.