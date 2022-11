Американцы: к черту эту Украину! Мы разорены, и у нас кончились боеприпасы

"К черту эту Украину!" Читатели Breitbart раскритиковали очередной пакет помощи Киеву

Американские консерваторы против очередного пакета помощи Украине и требуют разобраться с "туманной политикой" Байдена по ней, сообщает Breitbart. Читатели согласны. Они призывают "послать к черту" Украину – никаких больше денег для этой коррумпированной страны.

Мощная коалиция консервативных групп Америки призвала законодателей выступить против дополнительной помощи Украине во время заседания Конгресса до окончания его следующей сессии.

Многочисленные организованные консервативные группы активистов написали лидеру республиканцев в палате представителей Кевину Маккарти, наиболее вероятному следующему спикеру палаты, и нынешнему спикеру Нэнси Пелоси, призывая законодателей не спешить с еще одним крупным пакетом помощи для Украины во время следующей сессии конгресса, совпадающей с остаточным сроком президентства Байдена, который в США называют "временем хромой утки".

"Любой новый пакет помощи Украине необходимо тщательно обсудить, изучить, решение по нему должно быть принято в ходе голосования на 118-й сессии конгресса", — подчеркнули консервативные организации.

В эту консервативную коалицию входят такие организации, как "Американцы за процветание" (Americans for Prosperity), Фонд Heritage Foundation, фонд FreedomWorks, Институт консервативного партнерства (CPI), Институт политики "Америка прежде всего" (America First) , институт "Время Америки" (American Moment), Институт Като, исследовательский центр "Приоритеты обороны" (Defense Priorities), Центр обновления Америки (Center for Renewing America) и другие группы, связанные с бизнес-империей братьев Кохов — главной опорой республиканцев (Бизнес-империя братьев Кох является второй по активам в США, ее ежегодный оборот составляет 115 миллиардов долларов; империя располагает большим количеством влиятельных политических и общественных организаций. — Прим. ИноСМИ.).

Упомянутые группы утверждают, что предоставление большей помощи Украине создаст "моральный риск", который приведет к тому, что европейские страны продолжат выделять Украине "незначительные" суммы:

Помимо очевидных законодательных и финансовых проблем, стоящих перед Вашингтоном, отказ от привязки украинской помощи к соответствующим соглашениям с Европой является стратегически несостоятельным. Эти гигантские суммы финансовой, гуманитарной и военной помощи, предоставленной Соединенными Штатами, создали явный моральный риск, способствуя позорно скромным взносам со стороны богатых европейских союзников Америки, в регионе у которых, собственно, и идут боевые действия. Даже если не учитывать предложенный новый пакет помощи в 50 миллиардов долларов, Соединенные Штаты намного превзойдут совокупный вклад Европейского союза и его государств-членов в общую помощь Украине, оказанную в этом году. И если считать помощь Украине в процентах от общего ВВП, то США внесли больший вклад, чем страны Западной и большей части Центральной Европы.

Консервативная коалиция заявила, что конгресс должен потребовать от администрации Байдена указать, каковы ее стратегические цели в конфликте между Украиной и Россией:

Наконец, было бы серьезной ошибкой спешить с еще одним значительным пакетом помощи Украине, не определив предварительно надлежащую конечную цель, на которую направлены наши расходы. Уже опустошив нашу казну и наши трудновосполнимые военные арсеналы, конгресс должен потребовать от администрации Байдена четких ответов о ее целях на Украине и о том, как наша помощь будет способствовать их продвижению помимо туманных намеков на "решительную победу Украины", в способность Киева ее добиться администрация не верит сама.

Во вторник президент Джо Байден запросил у конгресса экстренную помощь Украине на сумму более 37 миллиардов долларов. Предыдущие сообщения предполагали, что конгресс работает над пакетом помощи на сумму 50 миллиардов долларов во время оставшихся до следующих президентских выборов двух лет президентства "хромой утки".

Конгресс уже выделил Украине примерно 66 миллиардов долларов на военную, экономическую и гуманитарную помощь. Консервативная коалиция заявляет, что предоставление помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов доведет эту сумму до "ошеломляющих" 116 миллиардов долларов.

Консервативное объединение подчеркивает, что эта сумма превысит годовой оборонный бюджет любой другой страны мира, кроме США.

"Это само по себе должно потребовать серьезного обсуждения и отдельного голосования", — отметили консерваторы.

"Проталкивание еще одного пакета помощи на оставшейся сессии конгресса при нынешнем „хромом“ президенте без серьезных дебатов или изучения воли американского народа сведет на нет ответственность законодателей перед интересами США, — заключили активисты-консерваторы в общем письме. — 118-й состав конгресса должен быть приведен к присяге до того, как начнутся дальнейшие обсуждения дополнительной помощи Украины, чтобы эти критические вопросы могли стать предметом тщательного обсуждения, которого они заслуживают, с новыми избранными законодателями и официальными лицами, которые более точно отражают нынешнюю волю американского народа".

Автор: Шон Моран (Sean Moran)

Комментарии читателей

Killer_bees

Демократы наверняка думают: "Если мы сейчас не направим украинцам наши миллиарды, то каким образом мы будем оплачивать нашу будущую избирательную кампанию?"

ricocat1

Давайте же наконец сделаем Америку по-настоящему "Америкой превыше всего"!

Никаких больше американских долларов коррумпированной Украине!

И никаких американских денег Джо Байдену и Зеленскому!

Pale Writer

Миллиарды и миллиарды, чтобы спасти демократические фонды и дурацкую демократическую повестку дня по Украине ... но ни цента для американцев, живущих и умирающих в палаточных городках в десятках бывших городов.

Igor

Сначала закончите стену на нашей южной границе. Это наши деньги и наша граница, и мы должны быть на первом месте, а не какая-то Украина.

It’s just about over

Военный конфликт на Украине только набивает карманы болотным крысам в нашей стране и в ЕС.

NotoriousP

Этот конфликт никогда не закончится, пока его будут финансировать американские налогоплательщики. Больше денег — больше жертв. Каждый член конгресса несет ответственность за непрерывные смерти и разрушения на Украине.

Kent Peters

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ!! Демократы исторически втягивали нас в зарубежные войны, когда их неудачная экономическая политика начинала наносить ущерб нашей экономике....Первая мировая война....Война демократа Вудро Вильсона......Вторая мировая война.....Война Франклина Рузвельта......Корейская война.....Война Гарри Трумэна......Вьетнам ....Война Джека Кеннеди и Линдона Джонсона......Не позволяйте Украине стать войной Байдена! ПРОТЕСТУЙТЕ!

Boo

Хватит! Всему должен быть конец! У нас есть свои проблемы, на решение которых могут пойти эти "фальшивые" деньги. НИКАКИХ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ ДЛЯ КОРРУМПИРОВАННОЙ УКРАИНЫ!!!

Say_it_ain’t_so

К черту эту Украину!

Мы сами разорены, и у нас закончились боеприпасы. У нас ничего нет! У нас гораздо больше забот, чем какие-то там границы каких-то неблагодарных народов.

fjm1235

Я твердо убежден, что Байден приведет нас к войне с Россией из-за Украины. В непосредственной близости от места конфликта уже находятся десятки тысяч военнослужащих США, включая тысячи передовых боевых подразделений. Внутри Украины есть американские "подрядчики", которые будут эксплуатировать отправленное туда передовое вооружение. Любой, кто считает, что на Украине нет американских солдат и их там не будет, — полный дурак. После того, как Байден направил Украине почти сто миллиардов долларов в качестве помощи, вы действительно думаете, что он позволит Украине проиграть? Наше правительство имеет долгую, хорошо задокументированную историю использования грязных уловок, направленных на то, чтобы втягивать нас в войны.

Jimmie

Огромное количество денег, якобы отправленных на Украину, вернулось в карманы и на счета демократов через эту пресловутую биржу криптовалют FTX, вокруг которой сейчас разгорелся скандал. Так что Украина оказывается для демократов удобнейшим местом для отмывания денег. Они от нее не отступятся!

R_R

Если это правда, что часть помощи в долларах, ранее направленная Украине, вместо этого пошла на криптоинвестиции, то любое здравомыслящее правительство должно было бы немедленно остановить направление этих денег Украине. А вот наша нынешняя администрация — безумная труппа клоунов — продолжает посылать Украине помощь. Почему? Хочет сохранить 10%, приходящиеся на долю Большого Дяди Джо!

Ginah Howard

НЕТ НЕТ НЕТ! Украина была и остается коррумпированной. Зеленский — ЛЖИВЫЙ ПЕДИК! Где наши деньги? Кого-нибудь волнует, что деньги исчезли в черной дыре крипто-демократии CRYPTO/DEM? Это должно ПРЕКРАТИТЬСЯ! Пусть платит Урсула, она хотела этого конфликта, она поддерживает Зеленского и сделает все, чтобы превратить этот конфликт в третью мировую войну. Это то, что нужно глобалистам, чтобы все закрыть и взять всех под полный контроль. У нас НЕТ главнокомандующего, вооруженных сил, министерства обороны, которые знают, что делают. Афганистан тому доказательство. НИКАК БОЛЬШЕ ДЕНЕГ НА Украину!

verneoz

Нам надо тщательно разобраться с этим новым сумасшедшим пакетом помощи. США снова делают тяжелую работу, в то время как Европа и НАТО сидят в сторонке, отправляя мизерные суммы военной помощи. Число 10 крупнейших доноров Украины в миллиардах долларов, октябрь этого года: Великобритания – 3,71, Польша – 1,8, Германия – 1,19, Канада – 0,92, Норвегия – 0,32, Дания – 0,30, Латвия – 0,30, Чехия – 0,28, Швеция – 0,27. Основные члены НАТО, которых нет в этом списке: Франция, Греция, Нидерланды, Испания и Португалия. Можно было бы подумать, что Франция пожертвует больше, чем Латвия. США ошибается, отправляя Украине вооружений на 40-50 миллиардов, если страны НАТО жертвуют мало или вообще ничего, а российская угроза находится прямо у них на заднем дворе. А ведь Китай внимательно наблюдает за тем, как истощаются американские военные арсеналы.

ReFounding Father

Мой член палаты представителей — единственная конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартс. И я все равно не дам ни единого цента на эту коррумпированную Украину.

Char

Мы не хотим быть частью машины по отмыванию денег для демократов!

Украина — это полностью коррумпированная страна!

Ikeknew

Консерваторы любят Путина. Все консерваторы мечтают о диктаторах!

MaryR

А что насчет нас, простых налогоплательщиков? Наши границы распахнуты настежь, а мы даем миллиарды на защиту границ Украины. Мы поддерживаем нелегальных мигрантов, пока наши ветераны и бездомные спят на улицах. Деньги американских налогоплательщиков должны быть использованы в первую очередь для американцев!

Dave

Абсолютно верно! Если американские деньги где-то и использовать, то только на пользу самим американцам!