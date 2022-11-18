МИД РФ сообщил о предстоящих российско-американских контактах по ДСНВ в Каире

Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Российско-американские контакты в рамках двусторонней комиссии по договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) состоятся в Каире с 29 ноября по 6 декабря, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Предстоят еще контакты у нас с американцами по другим линиям, в том числе в рамках так называемой двусторонней консультативной комиссии по договору о СНВ, это с 29 ноября по 6 декабря мероприятие пройдет в Каире", - сказал он в четверг в интервью RTVi.

Рябков заявил, что в целом у России и США "диалог идет, но он не носит системного характера". "Многие форматы, о которых договаривались ранее, американцы просто заморозили", - сказал Рябков.

"Это вызывает сожаление, но мы не стоим с протянутой рукой. Хочу сказать, что диалог с американцами нам нужен не больше, чем им", - подчеркнул он.

"У кого-то в Вашингтоне существует иллюзия, что вот мы прибежим, будем говорить им, мол, давайте возобновим диалог по стратегической стабильности, смотреть комплексно, что надо в этой сфере делать. Нет, такого не будет. Когда они дозреют - если и когда они дозреют - тогда, наверное, появится база для соответствующих обсуждений", - сказал Рябков.

"Если не дозреют, тогда диалога не будет. Есть посольство, есть телефонные контакты для обсуждения текущих вопросов. Этих вопросов тоже немало, их нельзя недооценивать", - сказал дипломат.