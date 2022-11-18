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Интерфакс-АВН

Армения и США обсудили сотрудничество в сфере обороны

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Флаги США и Армении. Источник: geoclub.info.

Ереван. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Армяно-американское сотрудничество в сфере обороны обсудили на встрече в Ереване министр обороны Армении Сурен Папикян и директор Европейского командования США по вопросам стратегии, планирования и политики генерал-майор Дэниел Ласика.

"Сурен Папикян и возглавляемая генерал-майором Дэниелом Ласикой делегация обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Ранее на встрече с Ласикой секретарь Совбеза Армении Армен Григорян "высоко оценил динамику развития отношений Армения-США, которая включает также сферу безопасности", сообщала пресс-служба Совбеза.

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Страны
Армения
США
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