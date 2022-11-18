НАТО разозлило заявление Зеленского о падении ракет в Польше

FT: в НАТО заявили об утрате доверия к Украине из-за слов Зеленского

В НАТО растет недовольство поведением Зеленского, пишет FT. Он оспорил мнение Запада о том, что упавшие в Польше ракеты выпущены украинской ПВО. Один дипломат из страны-члена НАТО отметил, что подобная ложь Зеленского подрывает доверие альянса к Киеву.

В среду вспыхнули разногласия между Украиной и ее западными союзниками из-за взорвавшейся на территории Польши ракеты: НАТО, Варшава и США заявили, что ее, по всей видимости, запустили киевские ПВО во время российского удара.

Однако президент Украины Владимир Зеленский оспорил это мнение, заявив, что у него "нет сомнений", что ракета, упавшая во вторник днем в селе Пшеводув недалеко от границы с Украиной и убившая двух человек, не является украинской.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе об отсутствии каких бы то ни было признаков "преднамеренного нападения" со стороны Москвы. Он добавил, что у западного военного альянса нет данных, что Россия готовит наступательные военные действия против НАТО.

"Наш предварительный анализ предполагает, что причиной инцидента, по всей видимости, послужила ракета украинской ПВО, выпущенная для защиты территории Украины от российских крылатых ракет", — сказал он.

При этом он добавил: "Это не вина Украины. Ответственность за произошедшее вчера в Польше несет Россия, потому что это прямое следствие продолжающейся войны и вчерашней волны российских ударов по Украине. Украина вправе сбивать ракеты, нацеленные на ее города и ключевую инфраструктуру".

Президент Польши Анджей Дуда заявил на пресс-конференции в среду, что следователи склоняются к тому, что это была ракета С-300 российского производства 1970-х годов. "У нас нет доказательств, что ее запустила Россия", — добавил он.

Точку зрения Варшавы поддержал Белый дом. "Мы не увидели ничего, что бы противоречило предварительной оценке президента Дуды, что взрыв, скорее всего, вызван украинской ракетой ПВО, которая, к сожалению, приземлилась в Польше", — заявила официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон.

Министр обороны Ллойд Остин поддержал оценку Уотсона и сказал, что американские эксперты находятся на месте происшествия и участвуют в расследовании. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли сказал, что пытался во вторник связаться с российским коллегой, чтобы разобраться в ситуации и предотвратить возможную эскалацию, но безуспешно.

Изначально президент Зеленский и некоторые западные страны обвинили в запуске ракеты Россию. По их мнению, она была запущена в ходе крупнейшей ракетной атаки Москвы за последние недели, и лидер Украины настаивал на этом и в среду.

"После вечернего доклада лично мне от главы ВВС и командующего Валерия Залужного я не сомневаюсь, что это была не наша ракета и не наш ракетный удар, — сказал он. — Мне нет смысла им не доверять, я прошел с ними войну".

Президент повторил призыв начальника национальной безопасности Алексея Данилова предоставить украинским следователям доступ к месту падения ракеты.

"Если, не дай Бог, этих людей убили какие-то обломки ракеты, мы должны извиниться, — сказал он. — Но, извините, если это было использование нашего ПВО, то я хочу получить доказательства. Сначала следствие, доступ и данные, которые у вас есть".

Комментируя заявление Зеленского, один дипломат из страны НАТО в Киеве сказал: "Это уже даже смешно. Украинцы сами подрывают наше к ним доверие. Никто Украину не обвиняет, а она откровенно лжет. Это еще разрушительнее, чем ракета".

Район вокруг удара, где, по сообщениям местных СМИ, в коммунистическую эпоху был сельскохозяйственный кооператив, оцеплен польскими властями. По словам местных жителей, жертвами стали сельскохозяйственные рабочие в возрасте 60 лет.

На фотографиях из социальных сетей рядом с большой воронкой виден поврежденный автомобиль.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков назвал первоначальные обвинения в адрес Москвы со стороны Киева и ряда его западных союзников "очередной истеричной оголтело-русофобской реакцией, которая не основывается ни на каких реальных данных".

Россия утверждает, что не стреляла ни по каким целям вблизи границы с Польшей, и за любой ущерб гражданскому населению отвечает Киев.

Минобороны подчеркнуло, что даже не стреляло по Киеву в ходе дневного удара, а инцидент в Польше назвало "преднамеренной провокацией с целью эскалации".

В ходе своей пресс-конференции Столтенберг отказался раскрыть подробности инцидента, подчеркнув, что расследование еще не закончено, но подтвердил, что предварительный анализ указывает на украинскую систему ПВО.

"Этот инцидент не имеет признаков нападения", — сказал он, добавив, что общая оценка угроз альянсу не изменилась. Главный его приоритет — предоставить Украине больше систем ПВО.

Статья написана при участии Сэма Флеминга, Рафаэля Миндера, Барбары Эрлинг, Кристофера Миллера, Фелиции Шварц, Романа Олеарчика и Макса Седдона

Комментарии читателей:

YFC Rio

Со стороны Киева это жест отчаяния.

Unicornio

И не надейся!

Attentive inattentive reader

Как европеец могу сказать, что мы устали от этого конфликта: от "агрессора" и от "жертвы", которая только и требует, что оружия и дальнейшей поддержки, от санкций, которые бьют по нам даже больше, чем по русским, и от наших лидеров, которые на следующих выборах могут и не переизбраться.

Kilohertz

Теперь, когда мы выяснили, сколько западных официальных лиц и общественных деятелей жаждет развязать третью мировую, может, пора провести прямые переговоры между США и Россией, чтобы закончить боевые действия и не допустить дальнейшей войны?

UnbiasedView

Если Зеленский говорит правду, то лидеры НАТО — кучка жалких трусов, которым не хватит духа бросить Путину вызов. Если же Зеленский лжет, то лидеры НАТО не только поставили в этом конфликте на лжеца, но и всячески превозносят его доблесть. В общем, Зеленский — фигура слишком щекотливая, НАТО с таким не справится.

Philosophising with a hammer

Как и следовало ожидать, у типичных обывателей, мелких тиранов и кухонных поджигателей войны когнитивный диссонанс!

С утра они требовали русской крови. Чем больше трупов, тем лучше! Отправьте танки на Москву и никого не щадите — Запад этого не потерпит!

А к вечеру, когда "взрослые" на Западе сказали, что ложная тревога, запаниковали: "Да как они смеют?!". Ага, США небось сами перешли на сторону России. А Джо Байден — главный русский тролль!

Kulture

Вывод: Если бы НАТО не начала окружать Россию, а Москва не попала в ее ловушку, то ничего из этого не произошло бы.

Альтернативный вывод: если бы Макрон заручился поддержкой других западных "лидеров" по "Минску – 2", еще можно было бы заключить мирное соглашение.

А теперь спросите себя: правда ли Запад хочет мира? Когда в последний раз продавалось столько оружия?

DimWhitty

Украине так тяжело признать эту горькую правду потому, что такое уже случалось — и не раз. Русские бьют по энергосистеме высокоточными ракетами, но из-за вмешательства Украины результат всякий раз подается, будто Россия расстреливает детские садики, чтобы убить как можно больше украинцев. Так что если Украина признает эту ошибку, придется признать и другие…

A Das

К чему нас ведут наши сбитые с толку лидеры?

?

Раскол между Пентагоном и Киевом за последние несколько недель прямо бросается в глаза.

Пентагон явно считает, что игра подходит к концу, Москва согласится на любой вариант, чтобы спасти лицо и вернуться к прежним границам (по состоянию на 2022, а не 2014 год), и при этом НАТО знает, что Крым и Донбасс уже не вернуть.

При этом Зеленский наотрез отвергает "Минск — 3", хотя именно этим все в следующем году и кончится — только после четверти миллиона убитых и разрушений на сотни миллиардов.

Разве что оружейное лобби, "Большая нефть", и ошарашенная после Афганистана НАТО круто нажились.

Take This Waltz

Если это была украинская С-300, то дальность у нее не больше 100 км.

Heste

Только было здравый смысл возобладал, как суперзвезда Зеленский в своей всемирно известной футболке встрял — и теперь не уймется до тех пор, пока не устроит очередную эскалацию.