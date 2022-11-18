Не уничтожит ни одной ракеты. В Польше указали на слабость системы ПВО

Эксперт Пекарски: польская ПВО не могла предотвратить падение ракеты в Пшеводуве

У польской ПВО есть большие возможности по наблюдению за тем, что прилетает в воздушное пространство страны, сообщил GW эксперт по обороне Михал Пекарски. Хуже обстоит дело с поражением целей. Варшава получит современные зенитные системы Patriot и CAMM лишь в течение десяти лет.

Марцин Рыбак (Marcin Rybak)

Должна ли была польская система противовоздушной обороны перехватить и уничтожить ракету, упавшую в Пшеводуве? Об этом Wyborcza беседует с доктором Михалом Пекарским (Michał Piekarski), экспертом по военной обороне и безопасности из Института международных исследований Вроцлавского университета.

Gazeta Wyborcza: Ракета ударила по польской территории в село Пшеводув Хрубешовского повята и убила двух человек. Это свидетельство плохой работы нашей противовоздушной обороны или несчастный случай, на который мы никак не могли повлиять?

Михал Пекарский: Такие вещи случаются. Это, конечно, не было преднамеренным действием. Вероятно, это была российская ракета, сбившаяся с курса, или ракета украинской противовоздушной обороны, которая не попала в цель и не самоуничтожилась.

– По последним данным, наиболее вероятной является вторая версия.

– Такие аварии бывают. Ракеты – это сложные устройства, они часто выходят из строя. Известны случаи, когда ракеты противовоздушной обороны не попадали в цель и разрушали здания отнюдь не на вражеской территории, а на своей собственной.

– Не должна ли была ее перехватить наша противовоздушная оборона? Может быть, это доказательство того, что она плохо работает? Мы ведь граничим со страной, где продолжаются военные действия.

– Это не совсем так. У нас не идет война. Правила противовоздушной обороны в мирное время регулируются соответствующими законами. Когда какой-то объект летит в наше воздушное пространство, нам сначала нужно определить, что это такое. На радаре это просто точка. Мы должны определить, является ли это самолетом, ракетой, является ли это нашим объектом или, возможно, объектом, который каким-либо образом нам угрожает.

Другой вопрос, это решение об использовании оружия. В мирное время это крайнее средство. И еще один вопрос – возможность перехвата этой ракеты. Она ударил по незащищенной местности. Если бы она уничтожила какую-то критическую инфраструктуру и противовоздушная оборона – наша или союзная, размещенная в Польше, не отреагировала, то можно было бы сказать, что что-то не работает. Эта ракета пролетела в нашем воздушном пространстве слишком недолго, чтобы реализовать весь этот процесс принятия решений.

– Если бы у нас была война, было бы иначе?

– Тогда работают правила применения оружия. В мирное время сначала выясняют, проверяют, идентифицируют и, возможно, в качестве крайней меры – используют оружие. Когда идет война, и мы видим объект, который выглядит как враждебный, который может угрожать нам, тогда мы бьем по нему. А потом уже объясняем и проверяем.

– Независимо от того, военное это время или мирное, как я слышал, даже самая лучшая ПВО не защищает каждый участок территории.

– Совершенно верно. Наша противовоздушная оборона на данный момент находится в стадии восстановления, мы в процессе закупки современного вооружения. Но даже если бы мы им располагали, в этой конкретной ситуации у нас было бы слишком мало времени для того, чтобы среагировать. Снаряд упал всего в нескольких километрах от границы, в месте, где не было жизненно важных объектов для обороны.

– Хорошо, но представим себе, что идет война, летит этот снаряд. Мы видим, что он упадет на какой-то склад с зерном. Мы защищаем его или решаем, что пусть ракета его уничтожит, потому что в этом объекте нет ничего неважного?

– Когда мы видим, что ракета не поразит важную цель, нам нужно подумать, атаковать ее или не трогать. Так работает знаменитая израильская система "Железный купол". Когда она видит, что ракета падает где-то в пустыне, система ее не уничтожает. Если бы кто-то там случайно находился, это был бы несчастный случай. Мы должны думать о том, чтобы нам хватило ракет в ситуации, если возникнет угроза действительно важным объектам.

– В каком состоянии наша противовоздушная оборона? Когда мы сможем сказать, что мы действительно в безопасности?

– У нас есть большие возможности по наблюдению за тем, что прилетает в наше воздушное пространство.У нас есть хорошие радиолокационные системы – как стационарные, так и мобильные РЛС на автомобильных шасси. Над Польшей также летают самолеты раннего предупреждения НАТО. Наши истребители оснащены радарами, которые могут обнаруживать цели, летящие над Польшей. Хуже обстоит дело с их поражением. У нас есть современные мобильные комплексы Grom и Piorun. У нас есть также старые советские зенитные системы, еще с 60-х – начала 70-х годов. Ждем поставки зенитных систем средней и большей дальности Patriot и CAMM. Мы получим их в течение 10 лет. Только тогда можно будет сказать, что мы действительно находимся в безопасности.