Минобороны Финляндии объявило о самой крупной партии военной помощи Киеву

ЦАМТО, 17 ноября. Финляндия поставит десятый пакет военной помощи Украине, это будет самой крупной партией за все время поддержки Киева со стороны Хельсинки.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило Минобороны Финляндии.

"Финляндия передает Украине крупную партию военного оборудования. Президент республики принял решение об этом 17 ноября по предложению правительства. Это уже десятая поставка военной техники из Финляндии на Украину", – говорится в сообщении.

Общая стоимость военного оборудования, отправленного Финляндией Украине с 24 февраля текущего года, достигла 160,4 млн. евро.

"Десятый пакет военного оборудования – самый крупный из всех, которые мы отправляли до сих пор", – приводится в сообщении цитата министра обороны Финляндии Антти Кайкконена.

По оперативным соображениям и для обеспечения безопасной доставки помощи, дальнейшая информация о содержании, способе доставки или сроках оказания помощи не разглашается, уточняет финское Минобороны.