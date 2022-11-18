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«Роскосмос» пройдет путь США в «более сжатые сроки»

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Логотип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

России в космической индустрии предстоит пройти тот же путь, что и США за 40 лет, но в «более сжатые сроки». Об этом в интервью ТАСС заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

По его оценке, годовой оборот рынка космической индустрии составляет 469 миллиардов рублей, что во многом связано с балансированием интересов бизнеса и правительства на государственном уровне в ряде западных стран.

Борисов добавил, что мировым лидером в этой области являются США, которые контролируют 50 процентов мирового рынка космических услуг.

«Нам предстоит тот же путь, только в более сжатые сроки. Ведется работа над нормативной базой, которая позволит сделать рынок космических услуг привлекательным для частных инвесторов. Формируется бизнес-модель. Во главе угла должен стоять потребитель, который будет формировать требования к космическим услугам», — сказал Борисов.

По его мнению, средства на космические системы должны привлекаться с рынка, а госкорпорация может, в частности, играть роль регулятора. Одним из перспективных направлений Борисов видит развитие рынка дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

«Одно из самых перспективных направлений — сектор дистанционного зондирования Земли. В 2020 году объем мирового коммерческого рынка данных ДЗЗ составил 1,6 миллиарда долларов, к 2030 году ожидается рост до 5 миллиардов. Пока основными заказчиками для многих частных компаний остаются правительства и оборонные ведомства», — сказал глава госкорпорации.

В ноябре замдиректора департамента навигационных космических систем Роскосмоса Валерий Заичко сообщил, что госкорпорация планирует вывести на орбиту в 2023 году девять спутников ДЗЗ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
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