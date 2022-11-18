Первая тестовая партия собранных в Забайкалье беспилотников отправилась в зону российской спецоперации

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В Забайкалье начали выпускать беспилотники для применения в специальной военной операции на Украине. Первая партия дронов уже отправилась в войска. Об этом сообщается на официальной странице Министерства экономического развития Забайкальского края.

О том, что в Забайкалье налажено производство дронов для СВО, рассказал вице-премьер регионального правительства Александр Бардалеев. По его словам, регион уже передал в войска первую, тестовую партию беспилотных аппаратов, в течение месяца для бойцов в СВО будет изготовлено еще 50 дронов, которые также отправятся на Украину. В настоящее время бойцы должны протестировать беспилотники и выдать результаты их использования.

Кроме беспилотников, регион организовал производство динамической защиты для танков, изготовление полевых печей для обогрева блиндажей и землянок, ведется отшив нательного белья для бойцов, балаклав, спальных мешков и многое другое.

Ранее о подготовке к выпуску беспилотников специально для применения в рамках спецоперации заявили и в Приморье. По словам губернатора края Олега Кожемяки, дроны показали свою эффективность в боевых действиях на Украине, российские военнослужащие нуждаются в поставках беспилотников всех типов. У Приморья имеются возможности выпускать различные дроны, поэтому такое производство запускается.

О каких моделях беспилотников конкретно идет речь, ни в Забайкалье, ни в Приморье пояснений не дали, но вероятней всего это какие-то гражданские модели, предназначенные для ведения разведки и корректировки огня. Эффективность применения даже таких беспилотников показали боевые действия.