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Военное обозрение

Новейший тральщик «Пётр Ильичёв» проекта 12700 вошёл в боевой состав Тихоокеанского флота

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Источник изображения: topwar.ru

Новейший корабль противоминной обороны "Петр Ильичёв" проекта 12700 "Александрит" пополнил состав Тихоокеанского флота. Торжественная церемония поднятия Андреевского флага прошла в Петропавловске-на-Камчатке.

Морской тральщик "Петр Ильичёв" стал вторым кораблем противоминной обороны проекта 12700 в составе ТОФ после "Якова Беляева". Приказ о включении в боевой состав флота издал главком ВМФ РФ Николай Евменов. В торжественной церемонии принял участие командующий войсками и силами на северо-востоке России вице-адмирал Александр Юлдашев, поздравивший экипаж корабля и пожелавший успехов в учебе и службе.

"Пётр Ильичев" является шестым тральщиком проекта 12700 "Александрит", заложенным на Средне-Невском ССЗ в июле 2018 года. Спущен на воду 28 апреля 2021 года, после чего достраивался на воде. Заводские ходовые испытания тральщика начались 1 декабря 2021 года, программа ЗХИ была рассчитана на полтора месяца, далее начались государственные испытания, проходившие в Финском заливе. В июле этого года тральщик начал межфлотский переход на Камчатку, который занял более 2-х месяцев, так как корабль вели буксирами через Севморпуть. По прибытию к месту будущей службы корабль совершил несколько контрольных выходов в мое, после чего был подписан приемный акт.

Корабль ПМО получил имя "Пётр Ильичев" в честь Героя Советского Союза, краснофлотца ТОФ Петра Ивановича Ильичева, 18 августа 1945 года во время Курильской операции в боях за остров Шумшу закрывшего собой амбразуру японского дота.

Корабли противоминной обороны имеют водоизмещение около 890 тонн, длину - 62 метра и ширину 10 метров, экипаж насчитывает 44 человека.

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Страны
Россия
Финляндия
Проекты
пр. 12700
ТОФ
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