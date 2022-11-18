Частная компания из РФ представила свой аналог спутниковой системы Starlink

Первый запуск космического аппарата SR Space планируют в 2024 году

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Частная российская компания SR Space (ранее Success Rockets) представила макет космического аппарата для широкополосного доступа в интернет на выставке "Аэронет-2035" в Москве в рамках своего проекта по созданию многоспутниковой системы подобной Starlink. Об этом в четверг сообщает корр. ТАСС.

Выставка проходит с 17 по 27 ноября в павильоне ВДНХ "Космос". "Сейчас есть объективная потребность в распространении широкополосного спутникового интернета. Он необходим для разных сфер применения: для физических лиц, которые находятся в разных труднодоступных регионах, беспилотных летательных аппаратов, их управления и различных других целей. Сейчас стоит задача, чтобы создать такую группировку именно под цели и задачи внутри России", - рассказал ТАСС основатель и генеральный директор SR Space Олег Мансуров.

В настоящее время в России реализуется федеральный проект "Сфера", который подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Программа будет включать пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, и еще пять - наблюдения. Всего предполагается создать более 600 спутников. Первый аппарат в рамках проекта "Сфера", "Скиф-Д", был выведен на орбиту 22 октября. По данным Роскосмоса, с помощью нового спутника будут отработаны технологии предоставления услуги широкополосного доступа в интернет на всей территории России.

Первый частный аналог

В пресс-службе SR Space сообщили, что в будущем SR NET должен стать первым частным российским аналогом американской системы Starlink (спутниковая интернет-группировка, управляемая SpaceX - прим. ТАСС). Первый запуск космического аппарата SR NET планируется в 2024 году. "Мы понимаем, что такая группировка не должна быть национальной, а должна охватывать весь мир. Спутники летают по всему миру. Мы разрабатываем проект уже больше года. Сейчас речь идет о 96 аппаратах, которые будут летать в восьми разных плоскостях, что позволит обеспечить постоянный доступ в интернет на территории всей Российской Федерации", - добавил Мансуров.

Демонстратор SR NET будет проходить летные испытания на орбите в течение 3-6 месяцев. По их итогам будет принято решение о конфигурации и технических характеристиках орбитальной группировки.

"В качестве полезной нагрузки на борту SR NET будут использоваться 6 антенн с плоской фазированной решеткой и приемопередающая параболическая антенна. Связь с космическим аппаратом в России будет осуществляться в полосах радиочастот в Ka- и Ku-диапазонах", - отметили в SR Space. Аппарат планируется запустить на орбиту высотой около 600 км. Масса спутника - 460 кг, пропускная способность - 40 Гбит/с.

Интернет вещей

Одним из ключевых проектов SR Space является обеспечение глобальной спутниковой широкополосной связи для предоставления сервиса интернета вещей (множество физических объектов, подключенных к интернету и обменивающихся данным - прим. ТАСС) и доступа в интернет для различных категорий потребителей. Пользователями новой космической системы высокоскоростного широкополосного доступа в интернет смогут стать прежде всего операторы связи и провайдеры, а также различные организации в области предоставления сервиса интернета вещей.

"Сервис SR NET может быть востребован в различных отраслях экономики и применяться в организациях в сфере нефте- и газодобычи, геологоразведки и интеллектуального сельского хозяйства, в службе мониторинга на транспорте", - уточнили в компании. Услуги по обеспечению глобальной спутниковой широкополосной связи востребованы в удаленных и труднодоступных районах России, в том числе в Арктической зоне.