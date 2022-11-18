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ЦАМТО

Правительство Нидерландов выделит 100 млн. евро на военную помощь Украине

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Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: © AP Photo / Andrii Marienko

ЦАМТО, 17 ноября. Правительство Нидерланды намерено внести 100 млн. евро в возглавляемый Великобританией Международный фонд для Украины (International Fund for Ukraine - IFU), предназначенный для финансирования поставок военной техники ВСУ.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила об этом по итогам состоявшейся в Эдинбурге (Шотландия) встречи министров обороны стран Северной Европы, входящих в состав Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF). Помимо Нидерландов, участниками фонда являются Великобритания, Дания и Норвегия.

В ходе встречи министры обсудили текущую ситуацию на Украине и в Европе. К.Оллонгрен и другие высокопоставленные лица также посетили центры подготовки, где проходят обучение военнослужащие украинских вооруженных сил.

В настоящее время создание фонда находится на завершающей стадии. Страны-участницы и Украина совместно разрабатывают рамочное соглашение.

Средства IFU будут использоваться для закупки техники напрямую у производителей, чтобы снизить расходы и обеспечить ее максимально быструю доставку на Украину. Ожидается, что первые контракты будут заключены к концу этого года. Первые поставки ожидаются в первой половине следующего года.

Компании из стран, которые не вносят взносы в фонд, также могут подавать заявки на продажу ВиВТ. Правительство страны, где находится соответствующий производитель, должно гарантировать надежность этой компании. Правительство также отвечает за выдачу экспортных лицензий.

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Страны
Великобритания
Дания
Нидерланды
Норвегия
Украина
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