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ТАСС

"Русал" разработал новый алюминиевый сплав для использования в космических аппаратах

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Русал
Русал.
Источник изображения: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

В компании назвали особенностью материала повышенную стойкость к нагреву

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. "Русал" - крупнейший производитель алюминия в мире за пределами Китая - разработал новый алюминиевый сплав, который может быть использован в элементах космических аппаратов. Об этом говорится в сообщении компании.

Уточняется, что особенностью материала является повышенная стойкость к нагреву. Так, коэффициент термического расширения разработки более чем в 1,5 раза ниже, чем у обычных алюминиевых сплавов и соответствует показателю расширения сталей и никелевых сплавов.

"Новый сплав крайне актуален для разработки элементов спутников и электроники, работающих в экстремальных условиях с сильными перепадами температур", - добавили в "Русале".

Работы по созданию нового сплава были проведены специалистами Института легких материалов и технологий. При этом если ранее детали и таких материалов изготавливали механическим способом, то ученые института смогли адаптировать материал для 3D-печати, что позволило по готовой цифровой 3D-модели получать фактически полностью идентичную форму

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - En+ Group, основанная Олегом Дерипаской. 

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Страны
Китай
Россия
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