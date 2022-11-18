В США заявили, что ракетный инцидент в Польше будет не единственным

CNN: спецоперация может легко перерасти в масштабный конфликт с НАТО

Угроза эскалации украинского конфликта была с самого начала, но падение ракет в Польше показало, насколько быстро это может произойти, пишет автор статьи для CNN. Он уверен, что в будущем подобные инциденты повторятся.

Ник Пэйтон Уолш (Nick Paton Walsh)

Большие войны обычно расширяются не из-за случайности. Но угроза эскалации нависла над российской военной операцией на Украине с самого начала, и произошедший во вторник взрыв в Польше еще больше усилил такую вероятность.

Сейчас становится ясно, что, по всей видимости, это сделала не Москва. Скорее, это была украинская попытка перехватить сошедшую с траектории российскую ракету. Пожалуй, это страшный побочный эффект того обстоятельства, что Украине приходится защищаться от непрерывных ракетных ударов.

Польша уже отказалась от дискуссий в соответствии со статьей 4, в ходе которых стороны должны обсуждать вопрос о том, как защищаться. Но в какое положение этот непродолжительный период паники ставит НАТО как главного покровителя и спонсора Украины, ведущей трудные и кровопролитные оборонительные действия по защите своей территории?

Польский президент Анджей Дуда сказал, что "это, наверное, случайность", которую допустили украинские ПВО. Такое заявление сводит до минимума вероятность немедленного ответа НАТО. Обломки могут подтвердить предположения, что ракета была запущена украинским зенитно-ракетным комплексом С-300 российского производства. Но в конечном итоге, вывод о том, что данный инцидент был случайностью, станет лучшим исходом для всех сторон. Это также станет веским доводом для НАТО в пользу усиления украинской ПВО с поставкой таких систем, которые не будут по случайности наносить удары по странам-членам альянса.

Прежде всего, невероятно сомнительно, что Москва перешла бы к эскалации и начала полномасштабный конфликт с НАТО, которая является самым крупным военным альянсом в истории человечества.

Россия уступает меньшей по численности, но лучше организованной украинской армии на разных фронтах. Она добровольно вывела свои войска из районов, которые незадолго до этого ложно объявила своей территорией. Она отправляет на фронт заключенных и призывников. Она поспешно выстраивает старомодную и примитивную оборону перед приходом суровой зимы. Россия оказалась в ужасной ситуации. Да, случайный удар по Польше отвлек бы внимание от разговоров о её поражении. Но это был бы крайне недальновидный шаг, и его результатом могло бы стать дальнейшее ослабление российских вооруженных сил с участием НАТО.

Но ситуация все равно чрезвычайно опасная, ибо альянс находится в непосредственной близости от самого крупного с 40-х годов вооруженного конфликта в Европе. Многое может пойти не так, и законы физики говорят о том, что со временем все именно так и произойдет.

Польше наверняка придется отреагировать на этот инцидент наращиванием сил ПВО. Германия уже предложила свою помощь в патрулировании польского воздушного пространства. Сдерживание – это мощная сила, и Россия прекрасно это понимает, несмотря на свое бахвальство. Но если в этом взрывоопасном районе будет больше самолетов и зенитно-ракетных комплексов, угроза новых инцидентов усилится. Пророссийские сепаратисты сбили гражданский авиалайнер МН17 по ошибке, но гибель людей не сделала этот случай более приемлемым для Запада и не смягчила его ответные действия.

В плане стратегии Москва оказалась в отчаянном положении. Это вряд ли усилит ее предрасположенность к необдуманным поступкам, но у нее останется меньше возможностей для деэскалации, для извинений и для признания ошибки, если таковая будет допущена.

Российский президент Владимир Путин в среду деятельно обсуждал проблемы автомобилестроения, избегая публичных объяснений, почему возникла необходимость отвода войск из Херсона. Но он все равно ощущает давление. Сторонники жесткой линии задают вопросы о его действиях. У него мало внутриполитического пространства, чтобы понизить градус конфронтации с НАТО, если она возникнет в результате новой ошибки или инцидента. Российское государство уже заговорило об этом противостоянии так, будто Москва ведет борьбу со всем Североатлантическим альянсом. А если ты сказал, что вступил в драку, отказаться от нее гораздо сложнее.

Так что взрыв в Польше стал еще одним признаком медленной эскалации этого вооруженного конфликта. Эти медленные и крошечные подвижки, начиная с угроз украинским АЭС, взрыва на трубопроводе "Северный поток – 2" и кончая взрывом в Польше с жертвами, стирают ощущение того, что война невозможна, и создают новые нормы. Сейчас часы затикали громче, и люди всё чаще задают вопросы о том, когда этот конфликт закончится, и когда покровители Украины захотят его завершить.

Понятно, что Москва готова вытерпеть страшную боль, поражение и позор, не желая положить конец своей катастрофической кампании. Это еще дальше отодвигает момент ее разгрома и ухода. Поэтому нас ждет длительный период времени, когда применение огромного количества военной техники в опасных местах будет приводит к новым ошибкам.