Генсек федерации арабских информагентств: мировые СМИ необъективно освещают тему Украины

Фарид Айяр отметил стремление информационных агентств, входящих в состав федерации, занять "умеренную и компромиссную" позицию при освещении украинского кризиса

АБУ-ДАБИ, 17 ноября. /ТАСС/. Работа мировых СМИ при освещении событий на Украине лишена объективности. Такое мнение выразил в четверг в комментарии ТАСС генеральный секретарь Федерации арабских новостных агентств (FANA) Фарид Айяр.

"Вопрос [освещения средствами массовой информации украинского кризиса] в большей мере имеет отношение в политике, чем к медиасфере. Существуют страны, которые выступают против или поддерживают ту или иную сторону [конфликта]. Я полагаю, что здесь [в деятельности медиа] нет "золотой середины". Различные государственные и медиаструктуры питают склонность к одной из сторон. В работе мировых СМИ в настоящее время отсутствует объективность", - заявил Айяр на полях проходящей в Абу-Даби 49-й конференции Генеральной Ассамблеи FANA.

Вместе с тем он отметил стремление информационных агентств, входящих в состав FANA, занять "умеренную и компромиссную" позицию при освещении украинского кризиса.

FANA была создана в 1975 году. Центральная штаб-квартира находится в Ливане. В настоящее время FANA объединяет национальные информационные агентства 18 арабских стран, ее целью является укрепление профессиональных отношений между этими агентствами, обеспечение более широкого распространения новостей внутри арабских стран и тиражирование арабских новостей за рубежом.