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ЦАМТО

Минобороны Норвегии заказало крупную партию ракет AMRAAM класса "воздух-воздух"

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Ракета AIM-120 AMRAAM
Ракета AIM-120 AMRAAM.
Источник изображения: defense.gov

ЦАМТО, 17 ноября. Директор Агентства по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (NDMA) Гро Йэре 15 ноября подписала с властями США соглашение о закупке усовершенствованных УР средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM D-серии для оснащения истребителей F-35 ВВС Норвегии.

Стоимость закупки составила около 5 млрд. крон (около 502,5 млн. долл.). Как заявлено, УР AIM-120D станут основным вооружением, которое норвежские боевые самолеты будут применять для защиты воздушного пространства страны в течение нескольких десятилетий. Заявлено, что это крупнейшая закупка ракет для норвежских вооруженных сил за всю историю.

Ранее данные ракеты экспортировалась только ближайшим союзникам США, включая Канаду, Австралию и Великобританию.

AIM-120 AMRAAM D-серии представляет собой модернизированную версию ракеты, которая ранее использовалась как истребителями F-16, так и ЗРК NASAMS. Благодаря более мощному двигателю, улучшенным системам управления и каналу передачи данных новая ракета расширит возможности ВВС Норвегии по противодействию современным воздушным угрозам.

По информации Минобороны Норвегии, F-35 оснащен датчиками, которые могут обнаруживать гораздо больше типов угроз на гораздо больших расстояниях, чем раньше. Благодаря закупке усовершенствованных ЗУР самолеты получают вооружение, оснащенное усовершенствованными датчиками с большей дальностью действия, что позволит эффективно бороться с воздушными целями: от БЛА и крылатых ракет до боевых самолетов.

Ракеты будут поставляться до 2028 года, включительно. Закупка будет профинансирована в рамках затрат на приобретение новых истребителей, где часть средств будет использована на покупку различных типов вооружений, включая AMRAAM-D и JSM.

В рамках контракта также подписано соглашение о промышленном сотрудничестве с производителем ракет Raytheon, который уже продолжительное время сотрудничает с норвежскими оборонными компаниями.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2022 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Норвегии в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 205 усовершенствованных УР средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM D-серии, до 60 УР AIM-120C-8 или D-серии, четырех секций наведения AIM-120D AMRAAM, а также другого оборудования и услуг на сумму до 950 млн. долл.

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AMRAAM
F-16
F-35
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