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Военное обозрение

Министр обороны Италии: Дальнейшие поставки Римом оружия Киеву будут производиться только по спецзапросу

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Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что страна будет поставлять оружие Украине лишь по специальному запросу. Однако, по его словам, такого запроса пока не поступало. Об этом глава Минобороны Италии сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Кроме того, выступая на итальянском телевидении, Крозетто сказал, что пока не ведётся подготовка нового «шестого пакета военной помощи Украине». Если что-то в этом направлении будет предприниматься в Минобороны, об этом обязательно заявят, уточнил министр.

Пока его («шестого пакета») нет ни на моем столе, ни у председателя Совмина

- заявил Крозетто.

При этом министр обороны Италии отметил, что отсутствие «шестого пакета» военной помощи не означает, что Рим не поставляет Киеву оружие.

Пока мы поставляем вооружения из пяти предыдущих пакетов

- сказал он.

Напомним, что в конце октября в Риме сменилось правительство, которое приняло решение продолжать поставки оружия Киеву. При этом некоторые партии выступили против новых поставок. Нет по этому поводу единого мнения и в правящей коалиции, видимо, поэтому новый пакет пока не принят.

Сообщалось также, что в «шестой пакет» военной помощи должны войти и средства ПВО.

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Страны
Италия
Украина
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