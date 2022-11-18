Франция начнет подготовку к крупномасштабной войне

Le Monde: Франция проведет крупнейшие военные учения со времен холодной войны

Геостратегические перемены подтолкнули Францию к действиям. Генштаб страны объявил о самых масштабных военных учениях со времен окончания холодной войны, сообщает Le Monde. Париж испытывает свои силы и готовится к началу крупного конфликта.

По данным генерального штаба, в 2023 году в крупномасштабных учениях примут участие около двадцати тысяч французских и союзных солдат в связи с меняющийся геостратегической обстановкой и с возможностью такого крупного конфликта, как на Украине.

Это будут самые масштабные военные учения, проводимые французской армией со времен окончания холодной войны. Весной 2023 года около двадцати тысяч солдат из Франции и союзных стран (США, Бельгии, Италии, Великобритании и других) примут участие в маневрах под названием "Орион", призванных имитировать "крупный конфликт" с государством-противником, сообщили в штабе во вторник, 15 ноября. "Мы никогда не проводили учений такого масштаба за такой период времени", — сказал генерал Ив Метейе, отвечающий за организацию операции внутри армии.

Конкретно с конца февраля по начало мая будут проведены несколько учений. Первые будут проходить в течение трех недель на юге Франции и включат высадку десанта с моря и с воздуха. Цель: создать плацдарм в вымышленной стране под названием "Арнланд", в которой ополченцы при поддержке враждебного государства под названием "Меркурий" дестабилизируют ситуацию. Для этой операции будет мобилизовано семь тысяч солдат. Также будут задействованы авианосец "Шарль де Голль", два десантных вертолетоносца и около двадцати надводных кораблей и подводных лодок.

Вторые учения пройдут с середины апреля по начало мая и сымитируют прямое вторжение "Меркурия" в "Арнланд", которое французские силы попытаются отразить. От десяти до двенадцати тысяч человек (эквивалент дивизии) будут дислоцированы в Шампани, протяженность линии фронта составит 50 километров, глубина — 200 километров. Будут мобилизованы все ресурсы армии, в частности, новые бронемашины Griffon и Jaguar.

Гражданская и военная составляющая

По мнению французского генштаба, эти масштабные учения проводятся в связи с меняющейся геостратегической ситуацией и "перспективой крупного конфликта". "Мы должны подготовиться к худшему, чтобы предотвратить его или смягчить его последствия", — считает генерал Метейе. Идея учений родилась летом 2020 года, но украинский кризис ускорил ее реализацию. Действия пророссийских ополченцев на Донбассе с 2014 года и спецоперация на Украине послужат образцом для сценариев учений.

Особенностью учений "Орион" является интеграция гражданской и военной составляющей, то есть всех государственных служб, которые потенциально могут быть затронуты воображаемым конфликтом: министерство иностранных дел, министерство внутренних дел, транспорт и сектор здравоохранения. "В случае крупного сражения армиям понадобится гражданская поддержка для победы", — объяснили нам в генштабе. Гражданские лица не будут задействованы в учениях, но есть вероятность организации межведомственных "военных игр".

Гражданский аспект позволит, в частности, проверить жесткость законов и стандартов, а также оценить национальные резервы. "Во время любой фазы нарастания интенсивности конфликта мы часто очень стеснены, потому что только формальное вступление в войну позволяет снять определенные барьеры. Однако тогда противник может выиграть время", — уточнили в штабе армии. Точно так же учения "Орион" должны обладать сильной информационной составляющей в соответствии со стремлением вооруженных сил сделать "информационную борьбу" и "влияние" самостоятельным полем боя.

В то время как действия на Украине продолжают демонстрировать свою значимость, учения предоставят французской армии возможность протестировать цепочки тылового обеспечения. "Орион" стал отчасти результатом слияния нескольких войсковых учений, обычно проводимых по отдельности. Их исключительная продолжительность — около трех месяцев по сравнению с пятнадцатью днями для более традиционных учений — может протестировать тыловое обеспечение, которое в настоящее время является одним из слабых звеньев вооруженных сил. Оно затруднено из-за присутствия Франции одновременно в Сахеле и в Румынии. По заявлению генштаба, учения в масштабах "Ориона" теперь должны проводиться раз в три года.

Авторы: Элиз Винсен (Elise Vincent), Седрик Пьетралунга (Cédric Pietralunga)