МИД РФ: Саудовская Аравия занимает сбалансированную позицию по Украине

Эр-Рияд неоднократно предлагал свои услуги в организации переговоров, сообщили в российском ведомстве

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Саудовская Аравия последовательно занимает сбалансированную позицию по ситуации на Украине, не раз предлагала свои услуги в организации переговоров. Об этом заявил в четверг спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов на третьем заседании "Хакимовского клуба" в Дипломатической академии МИД России.

"Саудовское руководство последовательно занимает сбалансированную позицию по ситуации на Украине, неоднократно предлагали свои услуги в организации переговоров", - сказал он.

Как отметил Богданов, за прошедшие несколько лет Саудовская Аравия стала стратегическим партнером России на Ближнем Востоке. "Значимым фактором является участие наших стран как главных производителей углеводородов в мире в рамках работы формата ОПЕК+, который уже шесть лет дает возможность успешно балансировать мировую экономику, - добавил он. - У нас хорошие перспективы в сфере промышленности, энергетики, сельского хозяйства и других отраслях".

При этом дипломат подчеркнул, что отношения двух стран строятся "на фундаменте невмешательства во внутренние дела, взаимной выгоды и намерения строить совместно с другими дружественными странами новый тип международных отношений, свободный от диктата и навязывания чуждых социально-экономических моделей".