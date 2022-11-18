Войти
ЦАМТО

Швеция направит более 350 млн. долларов на военную и гуманитарную помощь Украине

451
0
-1
Флаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön

ЦАМТО, 17 ноября. Власти Швеции выделят свыше 350 млн. долл. на военную и гуманитарную помощь Украине, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на портал Local Sweden.

"Стокгольм предоставит (Киеву – ред.) военную помощь в размере 3 млрд. крон (286 млн. долл.) плюс дополнительную гуманитарную помощь в размере 720 млн. крон (69 млн. долл.)", – сообщил портал со ссылкой на правительство страны.

Уточняется, что в рамках военной помощи Швеция поставит Украине систему ПВО с боекомплектом. По соображениям безопасности власти не уточнили, какая именно система будет передана Киеву.

В свою очередь, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что это уже девятый пакет помощи Украине, он является самым крупным за последние восемь месяцев, отмечает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Швеция
Похожие новости
10.11.2022
Путин готовится испытать ядерную ракету, которая поразит Великобританию за шесть минут
04.07.2022
Запад опасается "усталости от Украины"
04.03.2022
Швеция обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны боевыми самолётами ВКС РФ
15.03.2021
Воздушные силы Украины хотят F-35
27.11.2017
НАТО откроет представительство в Молдавии в декабре
24.12.2013
Суд в США частично отклонил встречный иск РКК "Энергия" к Boeing
04.10.2010
Россия заняла второе место по объему контрактов на экспорт ПВН, заключенных в 2009 году со странами АТР всеми поставщиками
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 16:46
  • 38108
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.11 16:46
  • 0
“Тестируйте гриль сразу при покупке” - Алексей Бутримов, эксперт в сфере бытовой техники
  • 18.11 14:10
  • 2
Частная компания из РФ представила свой аналог спутниковой системы Starlink
  • 18.11 13:26
  • 85
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 18.11 13:03
  • 1
ВКС России получили новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34
  • 18.11 13:03
  • 1
Запад не захотел обострять конфликт с Россией. В Австралии огорчены
  • 18.11 12:57
  • 1
Компания “Б-Армс” разработала установку для получения сублимированной плазмы крови
  • 18.11 12:52
  • 1
ВКС РФ уничтожили украинские цеха по производству ракетных двигателей в Павлограде
  • 18.11 12:49
  • 1
После нескольких месяцев ожиданий и неудач состоялся запуск американского космического корабля на окололунную орбиту
  • 18.11 11:31
  • 16
Рогозин сообщил о разработке высокоточных планирующих боеприпасов
  • 18.11 06:23
  • 1
Первый старт российского пилотируемого корабля "Орел" перенесен с 2023 на 2025 год - "Роскосмос"
  • 17.11 16:22
  • 3
"Мотовилиха" отправила в войска партию РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С"
  • 17.11 16:21
  • 3
На Западе удивились решению России не задействовать этот самолет на Украине
  • 17.11 09:08
  • 1
В США заявили, что считают приоритетом обеспечение Украины средствами ПВО
  • 17.11 08:53
  • 1
НАТО не станет воевать с Россией из-за упавших в Польше ракет