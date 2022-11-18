Швеция направит более 350 млн. долларов на военную и гуманитарную помощь Украине

ЦАМТО, 17 ноября. Власти Швеции выделят свыше 350 млн. долл. на военную и гуманитарную помощь Украине, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на портал Local Sweden.

"Стокгольм предоставит (Киеву – ред.) военную помощь в размере 3 млрд. крон (286 млн. долл.) плюс дополнительную гуманитарную помощь в размере 720 млн. крон (69 млн. долл.)", – сообщил портал со ссылкой на правительство страны.

Уточняется, что в рамках военной помощи Швеция поставит Украине систему ПВО с боекомплектом. По соображениям безопасности власти не уточнили, какая именно система будет передана Киеву.

В свою очередь, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что это уже девятый пакет помощи Украине, он является самым крупным за последние восемь месяцев, отмечает агентство.