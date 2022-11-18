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ЦАМТО

ВС Нидерландов приняли последний вертолет CH-47F "Чинук"

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Источник изображения: Фото: Boeing

ЦАМТО, 17 ноября. Компания Boeing объявила о поставке ВВС Нидерландов 20-го тяжелого транспортного вертолета CH-47F "Чинук". Таким образом, полностью завершен проект модернизации парка "Чинук" ВС Нидерландов.

Нидерланды являются одной из восьми стран НАТО, эксплуатирующих "Чинук". Первые вертолеты CH-47D были поставлены в эту страну в 1995 году.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2015 года Госдепартамент США одобрил поставку Нидерландам в рамках программы "Иностранные военные продажи" 17 новых вертолетов CH-47F "Чинук", а также связанных с контрактом оборудования и услуг общей стоимостью до 1,5 млрд. долл.

Из-за недостатка средств МО Нидерландов приняло решение приобрести 14 новых вертолетов и провести модернизацию к последнему стандарту шести ранее приобретенных CH-47F. Все 20 вертолетов приведены в единой конфигурации CH-47F MYII Common Avionics Architecture System (CAAS), адаптированной под требования ВС Нидерландов. Соглашение на поставку 14 новых CH-47F было заключено в 2016 году, а модернизацию 6 имеющихся CH-47D – в 2017 году.

Первая пара новых вертолетов CH-47F "Чинук" (с.н. D-474 и D-475) была передана 302-й учебной эскадрилье, размещенной на базе Форт-Худ (шт.Техас), в июле 2020 года. В декабре 2020 года компания Boeing объявила о завершении передачи командованию ВС Нидерландов всех новых вертолетов CH-47F "Чинук". В Нидерланды первые два CH-47F "Чинук" прибыли в январе 2021 года.

Все вертолеты оборудованы "стеклянной" кабиной экипажа с БРЭО стандарта CAAS (Common Avionics Architecture System) и цифровой системой управления полетом DAFCS компании BAE Systems, позволяющей безопасно выполнять сложные маневры, включая "зависание" и "выдерживание высоты".

Вертолеты оборудованы комплексом самообороны с системой предупреждения о ракетной атаке и средствами противодействия. Особенностью модификации для ВС Нидерландов являются удароустойчивые сиденья в кабине. Вертолет также получил систему быстрого десантирования по тросам для высадки подразделений ССО.

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Страны
Нидерланды
США
Продукция
CH-47 "Чинук"
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