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ЦАМТО

Экипаж МРК "Буря", построенного для Балтфлота, проводит испытания артиллерийских систем корабля

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МРК "Буря" спуск на воду 2018 год
МРК "Буря" спуск на воду 2018 год.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 17 ноября. В морских полигонах Балтфлота продолжается программа испытаний новейшего МРК "Буря" проекта 22800 – носителя крылатых ракет "Калибр", построенного на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла" для БФ.

В настоящее время в морских полигонах флота в ходе испытаний экипаж "Бури" приступил к проверке артиллерийских комплексов с выполнением стрельб на максимальных углах поворота и подъема по имитаторам морской, береговой и воздушной целей. Экипаж корабля также проводит бросковые испытания комплекса ракетного оружия. Одновременно испытываются корабельные системы жизнеобеспечения, энергетики и живучести, вентиляции и кондиционирования, показатели скорости, маневренности и остойчивости корабля.

Заводские ходовые испытания являются одним из обязательных этапов, завершающих процесс строительства любого корабля и проводятся с целью проверки в ходовых условиях его систем и механизмов на соответствие утвержденной спецификации, схемам, техническим описаниям и инструкциям по эксплуатации. Планируется, что МРК "Буря" войдет в состав Балтийского флота и будет выполнять задачи по предназначению в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы Балтийского флота.

В морских полигонах Балтики регулярно проходят испытания новой техники для Военно-морского флота России и иностранных государств. В обеспечении этих мероприятий постоянно задействуются корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота.

Справочно:

МРК "Буря" является вторым кораблем проекта 22800, штатно оснащенным новым зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М".

"Каракурт" имеет стандартное водоизмещении 800 тонн и предназначен для выполнения задач в ближней морской зоне. Корабли проекта вооружены универсальным корабельным стрельбовым комплексом на восемь ячеек для крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", автоматической артиллерийской пушкой АК-176МА. Корме того, в ПВО корабля входит ПЗРК "Игла" и ЗРАК "Панцирь-М", сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
АК-176
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22800 МРК
БФ
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