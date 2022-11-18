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РИА Новости

В МИД призвали скорее договориться о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

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Разрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре
Разрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Замглавы МИД Вершинин заявил, что Москва обсуждает с МАГАТЭ зону безопасности вокруг ЗАЭС

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Договориться о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС нужно как можно скорее, Москва находится в контакте по этому вопросу с МАГАТЭ, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Продолжаются переговоры о создании зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Мы находимся в тесном контакте с секретариатом МАГАТЭ и лично с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси по данному вопросу. Разделяем его мнение, что это необходимо сделать как можно быстрее", - сказал Вершинин.

"В свою очередь, насколько нам известно, руководство секретариата агентства ведет диалог с Киевом. Прилагаем все зависящие от нас усилия для достижения этой договорённости", - добавил замминистра.

"Что касается конкретных параметров формирования зоны, то рассматривается несколько вариантов, но говорить о них – преждевременно. Главная цель, которую преследует создание "зоны" – предотвращение угроз, возникающих вследствие непрекращающихся атак режима Владимира Зеленского на станцию и её инфраструктуру, что может привести к техногенной катастрофе с непредсказуемыми последствиями", - сказал Вершинин.

По его словам, "в отношении присутствия экспертов ООН на ЗАЭС вопрос никогда не ставился".

"Осуществлять мониторинг за реализацией договорённостей о "зоне", если они будут достигнуты, предполагается силами представителей МАГАТЭ, которые, к слову, делают это уже и сейчас, поскольку находятся на станции на постоянной основе с начала сентября. В настоящее время на ЗАЭС присутствуют четыре специалиста из секретариата агентства, которые имеют доступ ко всем объектам на её территории, и у них есть возможность оперативно докладывать обо всем происходящем на ЗАЭС", - добавил Вершинин.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС продемонстрировали прибывшим участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. С этого момента на станции находятся эксперты МАГАТЭ, в начале ноября, в ходе очередной ротации, их число было увеличено до четырех человек. По итогам визита миссии был опубликован доклад, в котором в МАГАТЭ подтвердили факт обстрелов ЗАЭС. Гросси выступил с предложением создать вокруг станции зону ядерной безопасности и защиты, данное предложение обсуждалось в ходе визитов Гросси в Москву и Киев.

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