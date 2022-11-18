Войти
ТАСС

Экипаж миссии "Шэньчжоу-14" в третий раз вышел в открытый космос

357
0
0
Экипаж "Шэньчжоу-14"
Экипаж "Шэньчжоу-14".
Источник изображения: news.cgtn.com

В частности, тайконавты проведут монтаж соединительного оборудования между модулями космической станции

ПЕКИН, 17 ноября. /ТАСС/. Китайские космонавты миссии "Шэньчжоу-14" в четверг в третий раз вышли в открытый космос для проведения внекорабельных работ. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР в социальной сети WeChat.

По состоянию на 11:16 по пекинскому времени (05:15 мск) космонавт Чэнь Дун покинул кабину корабля, а его коллега Цай Сюйчжэ готовился к выходу через шлюз в открытый космос. Третий член экипажа, женщина-космонавт Лю Ян осуществляет их техническую поддержку внутри корабля.

Во время внекорабельных работ тайконавты проведут монтаж соединительного оборудования между модулями космической станции, а также осуществят подъем панорамной камеры экспериментального модуля "Вэньтянь". Как ожидается, они проведут в открытом космосе около шести с половиной часов.

На данный момент орбитальный комплекс КНР состоит из базового модуля "Тяньхэ", лабораторных модулей "Вэньтянь" и "Мэнтянь", а также космического грузовика "Тяньчжоу-5" и пилотируемого корабля "Шэньчжоу-14". Экипаж последнего прибыл на станцию в начале июня и, по планам, пробудет там до конца декабря.

К концу года состоится запуск пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-15". Ожидается, что в течение некоторого времени два экипажа будут находиться на станции вместе, после смены тайконавты "Шэньчжоу-14" вернутся на Землю.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. Ожидается, что орбитальный объект заработает в штатном режиме к концу 2022 года и, как обещают власти КНР, будет доступен для международных проектов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Тяньчжоу
Шэньчжоу
Похожие новости
10.05.2022
Китай запустил грузовик "Тяньчжоу-4" к национальной орбитальной станции
03.12.2021
Китай запустит образовательную трансляцию с космической станции "Тяньгун"
26.08.2021
Китай рассматривает возможность создания сверхбольшого космического аппарата
18.06.2021
"Скажут на Луну - полетят на Луну": китайцы полетели обживать станцию
30.04.2021
Китай успешно вывел на орбиту базовый модуль будущей космической станции
30.04.2021
Китай осуществил запуск базового модуля национальной космической станции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 16:46
  • 38108
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.11 16:46
  • 0
“Тестируйте гриль сразу при покупке” - Алексей Бутримов, эксперт в сфере бытовой техники
  • 18.11 14:10
  • 2
Частная компания из РФ представила свой аналог спутниковой системы Starlink
  • 18.11 13:26
  • 85
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 18.11 13:03
  • 1
ВКС России получили новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34
  • 18.11 13:03
  • 1
Запад не захотел обострять конфликт с Россией. В Австралии огорчены
  • 18.11 12:57
  • 1
Компания “Б-Армс” разработала установку для получения сублимированной плазмы крови
  • 18.11 12:52
  • 1
ВКС РФ уничтожили украинские цеха по производству ракетных двигателей в Павлограде
  • 18.11 12:49
  • 1
После нескольких месяцев ожиданий и неудач состоялся запуск американского космического корабля на окололунную орбиту
  • 18.11 11:31
  • 16
Рогозин сообщил о разработке высокоточных планирующих боеприпасов
  • 18.11 06:23
  • 1
Первый старт российского пилотируемого корабля "Орел" перенесен с 2023 на 2025 год - "Роскосмос"
  • 17.11 16:22
  • 3
"Мотовилиха" отправила в войска партию РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С"
  • 17.11 16:21
  • 3
На Западе удивились решению России не задействовать этот самолет на Украине
  • 17.11 09:08
  • 1
В США заявили, что считают приоритетом обеспечение Украины средствами ПВО
  • 17.11 08:53
  • 1
НАТО не станет воевать с Россией из-за упавших в Польше ракет