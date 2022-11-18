Экипаж миссии "Шэньчжоу-14" в третий раз вышел в открытый космос

В частности, тайконавты проведут монтаж соединительного оборудования между модулями космической станции

ПЕКИН, 17 ноября. /ТАСС/. Китайские космонавты миссии "Шэньчжоу-14" в четверг в третий раз вышли в открытый космос для проведения внекорабельных работ. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР в социальной сети WeChat.

По состоянию на 11:16 по пекинскому времени (05:15 мск) космонавт Чэнь Дун покинул кабину корабля, а его коллега Цай Сюйчжэ готовился к выходу через шлюз в открытый космос. Третий член экипажа, женщина-космонавт Лю Ян осуществляет их техническую поддержку внутри корабля.

Во время внекорабельных работ тайконавты проведут монтаж соединительного оборудования между модулями космической станции, а также осуществят подъем панорамной камеры экспериментального модуля "Вэньтянь". Как ожидается, они проведут в открытом космосе около шести с половиной часов.

На данный момент орбитальный комплекс КНР состоит из базового модуля "Тяньхэ", лабораторных модулей "Вэньтянь" и "Мэнтянь", а также космического грузовика "Тяньчжоу-5" и пилотируемого корабля "Шэньчжоу-14". Экипаж последнего прибыл на станцию в начале июня и, по планам, пробудет там до конца декабря.

К концу года состоится запуск пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-15". Ожидается, что в течение некоторого времени два экипажа будут находиться на станции вместе, после смены тайконавты "Шэньчжоу-14" вернутся на Землю.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. Ожидается, что орбитальный объект заработает в штатном режиме к концу 2022 года и, как обещают власти КНР, будет доступен для международных проектов.