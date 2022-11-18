Песков прокомментировал заявление США об инциденте с ракетами в Польше

Песков: если отмотать назад, то мы увидим, что первопричина всего – НАТО и США
МОСКВА, 17 ноября/ Радио Sputnik. Первопричиной всей сложившейся вокруг Украины ситуации являются действия НАТО во главе с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова представителя Белого дома об ответственности России за ракетный инцидент в Польше.
Вечером 15 ноября польские СМИ распространили данные, что на территории страны недалеко от границы с Украиной упали две ракеты.
Президент страны Анджей Дуда сообщил, что у Варшавы нет информации о том, чьи это были ракеты. При этом в польском МИД утверждали, что ракеты были российского производства.
В Минобороны России заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют отношения к российским средствам поражения.
В среду официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявил, что вне зависимости от результатов расследования ответственность за инцидент полностью несет "Россия, обстрелявшая Украину ракетами".
Ранее радио Sputnik сообщало, что США, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, "плевать хотели" на расследование ракетного инцидента в Польше.
Коротко и по делу. Только отборные цитаты в нашем Телеграм-канале.