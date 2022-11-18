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РИА Новости

Песков прокомментировал заявление США об инциденте с ракетами в Польше

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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Песков: если отмотать назад, то мы увидим, что первопричина всего – НАТО и США

МОСКВА, 17 ноября/ Радио Sputnik. Первопричиной всей сложившейся вокруг Украины ситуации являются действия НАТО во главе с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова представителя Белого дома об ответственности России за ракетный инцидент в Польше.

Вечером 15 ноября польские СМИ распространили данные, что на территории страны недалеко от границы с Украиной упали две ракеты.

Президент страны Анджей Дуда сообщил, что у Варшавы нет информации о том, чьи это были ракеты. При этом в польском МИД утверждали, что ракеты были российского производства.

В Минобороны России заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют отношения к российским средствам поражения.

В среду официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявил, что вне зависимости от результатов расследования ответственность за инцидент полностью несет "Россия, обстрелявшая Украину ракетами".

"Американцы говорят в парадигме "если бы не было того-то, то и не было бы этого". Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего – это НАТО и США во главе", – цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее радио Sputnik сообщало, что США, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, "плевать хотели" на расследование ракетного инцидента в Польше.

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