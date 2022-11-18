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ТАСС

У отправленного к Луне японского аппарата возникли проблемы со связью

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Логотип японского космического агентства JAXA.

JAXA сообщила, что предпринимает усилия к изменению положения аппарата

ТОКИО, 17 ноября. /ТАСС/. Проблемы со связью возникли у первого японского исследовательского аппарата, который должен был совершить посадку на поверхности Луны. Об этом в четверг сообщило на своем сайте Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

В связи с неустойчивостью связи не удается установить контроль за положением этого аппарата "Омотэнаси". Он не смог направить на Солнце панели своих батарей, они могут в результате разрядиться. JAXA сообщила, что путем сигналов с Земли предпринимает усилия к изменению положения аппарата.

"Омотэнаси" был отправлен к Луне 16 ноября с помощью американской сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) вместе с кораблем Orion в рамках первого этапа лунной программы Artemis. В то же день японский аппарат успешно отделился и начал самостоятельный полет. Однако из-за проблем с зарядкой батарей большая часть его систем не работает в нормальном режиме.

"Омотэнаси" размером с коробку для обуви должен стать самым маленьким в мире аппаратом, совершившим посадку на Луне. Однако сейчас этот план может быть сорван. В то же время также запущенный американской ракетой Space Launch System второй японский аппарат Equuleus успешно отделился и совершает сейчас нормальное движение к Луне, сообщила JAXA. Он должен провести исследовательские работы в районе невидимой стороны спутника Земли.

Старт ракеты Space Launch System состоялся с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида. Как ожидается, беспилотный полет космического корабля Orion продлится 26 дней. Он должен совершить два витка вокруг Луны, а затем вернуться на Землю и приводниться в Тихом океане. На борту Orion будут находиться три манекена, которых используют, в частности, для измерения уровня радиации во время полета.

В NASA весной 2019 года объявили, что программа высадки астронавтов на Луне, получившая название Artemis, включает три этапа. Первый - вывод в космос с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в беспилотном режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на Землю. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту. На третьем этапе в 2025 году NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну, а затем отправить их на Марс в середине 2030-х годов. 

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Страны
США
Япония
Продукция
Orion КК
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