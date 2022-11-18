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Военное обозрение

Минобороны Южной Кореи заявляет о пуске Пхеньяном «баллистической ракеты неустановленного образца»

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Источник изображения: topwar.ru

Южнокорейское министерство обороны заявило о очередном ракетном испытании, проведённом войсками КНДР.

Заявлено о том, что северокорейские военные осуществили запуск «баллистической ракеты неустановленного образца». Ракета, как утверждают южнокорейские военные, выпускалась с одной из стартовых площадок так называемого восточного испытательного полигона на территории Северной Кореи.

В сообщениях содержится информация о том, что, пролетев несколько сотен км, баллистическая ракета упала в Японское море.

Это уже третье ракетное испытание Пхеньяна с начала ноября и как минимум 10-е, проведённое осенью 2022 года. Испытания, как становится понятно, участились. Они проводятся на регулярной основе. И КНДР, которая десятилетиями находится под всевозможными санкциями, хватает технологий, чтобы развивать свой военно-технический комплекс и военный потенциал для обеспечения безопасности.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын отмечал, что в своё время с США были достигнуты определённые договорённости по деэскалации (имеются в виду переговоры с Дональдом Трампом), однако сами же США свои обязательства и нарушили. Снова начались многочисленные американо-южнокорейские учения у границ (в том числе – морских) КНДР, снова началось обсуждение введения дополнительных санкций в отношении Пхеньяна. Власти Северной Кореи на этом основании сделали вывод о том, что ни Вашингтон, ни Сеул не являются договороспособными, а потому работы по совершенствованию системы безопасности будет продолжаться с высокой степенью эффективности.

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