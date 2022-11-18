Российскую орбитальную станцию построят на отечественных решениях

Также генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов отметил, что задачи станции будут определены после того, как будет принят эскизный проект

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Роскосмос будет применять отечественные решения при строительстве Российской орбитальной станции (РОС). Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов.

Он напомнил, что в настоящий момент идет эскизное проектирование РОС, в рамках которого рассматриваются варианты создания станции, концепция построения, состав. "По результатам разработки данного эскизного проекта будет примерно понятно, сколько это может стоить. Российскую орбитальную станцию будем строить на отечественных решениях", - отметил Борисов.

Глава Роскосмоса также пояснил, что задачи перспективной станции будут определены после того, как будет принят эскизный проект. "В целом, основные направления развития отечественной космической отрасли: развитие орбитальной космической группировки, развитие космического приборостроения, реализация пилотируемых программ, реализация научных программ, коммерциализация деятельности отрасли", - добавил он.

В апреле 2021 года Борисов, который на тот момент был вице-премьером, заявлял, что состояние Международной космической станции оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед РКК "Энергия" была поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой отечественной орбитальной станции в 2025 году.

В октябре вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил журналистам, что предварительная стоимость создания перспективной Российской орбитальной станции уже известна.