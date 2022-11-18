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ТАСС

Reuters: республиканцы не будут прекращать помощь Украине

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Здание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / J. David Ake

При этом партия намерена усилить контроль за средствами, отмечает агентство

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Республиканцы намерены использовать полученное ими по итогам выборов большинство в Палате представителей Конгресса США для обеспечения более пристального контроля за расходованием средств, выделяемых на помощь Украине, однако утверждают, что не планируют прекращать поддержку Киева. Об этом пишет в среду агентство Reuters.

Конгрессмен-республиканец Майкл Маккол (от штата Техас), который в Конгрессе нового состава, вероятнее всего, возглавит комитет нижней палаты по иностранным делам, заявил агентству, что, по его ожиданиям, помощь Украине продолжит поступать, учитывая поддержку украинского правительства и демократами, и республиканцами. "Я думаю, что принцип "Америка прежде всего" означает помощь НАТО и нашим союзникам. Я также думаю, что [принципу] "Америка прежде всего" соответствует помощь Украине, чтобы мы не оказались там. <...> Что мы пытаемся сделать на Украине, так это избежать глобального конфликта", - сказал Маккол.

При этом законодатель отметил, что республиканцы хотят большего "надзора и подотчетности" в том, что касается иностранной помощи Украине, а также участия в ней союзников США. Кроме того, Маккол заявил, что хотел бы отправки на Украину нового оружия, такого как дальнобойная артиллерия. "Мы собираемся поставить условия для помощи. К примеру, мы предоставляем вам помощь, но хотим, чтобы наши партнеры по НАТО [тоже] несли бремя этого, а не только США", - пояснил республиканец.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

В целом, как отметил Маккол, его главным приоритетом будет конкуренция с Китаем, в том числе контроль за экспортом высокотехнологичных товаров. "Сейчас мы с коммунистическим Китаем находимся в состоянии конкуренции великих держав. Сейчас они являются нашим главным конкурентом и, вероятно, крупнейшей угрозой нашей национальной безопасности", - сказал конгрессмен.

Как поясняет Рейтер, республиканцы в нижней палате Конгресса США намерены сосредоточить внимание на укреплении цепочек поставок и поддержке производства важной продукции, такой как полупроводники, внутри США, а также на экспортном контроле, чтобы не допустить попадания американских технологий к военным КНР. По данным агентства, Маккол и его коллега Майк Роджерс (от штата Алабама), который, скорее всего, возглавит комитет по делам вооруженных сил, планируют работать вместе над укреплением цепочек поставок оборонной промышленности, чтобы упростить предоставление военной техники Тайваню.

Промежуточные выборы в США состоялись 8 ноября. Республиканцы показали умеренные результаты, хотя большинство СМИ и социологических опросов прогнозировали их убедительную победу. Подсчет голосов продолжается, однако, согласно прогнозу ведущих американских СМИ, Республиканская партия США получает большинство в Палате представителей. По оценке телекомпании CNN, в настоящее время республиканцы обеспечили себе 218 из 435 мест в нижней палате, а демократы - 210. Контроль над Сенатом, согласно прогнозам, остается за демократами. 

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