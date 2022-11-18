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ТАСС

Тральщик "Петр Ильичев" вошел в состав Тихоокеанского флота РФ

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Корабль предназначен для борьбы со всеми видами современных морских мин

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Корабль противоминной обороны проекта 12700 (шифр "Александрит") "Петр Ильичев" включен в боевой состав Тихоокеанского флота (ТОФ) России. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"На Камчатке состоялась церемония поднятия Андреевского флага на современном морском тральщике проекта 12700 "Петр Ильичев". Приказом главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова корабль включен в боевой состав Тихоокеанского флота", - проинформировали в ведомстве.

В ходе состоявшейся по этому случаю церемонии командующий войсками и силами на северо-востоке России вице-адмирал Александр Юлдашев подчеркнул, что с приходом нового морского тральщика возможности противоминной обороны объединения существенно возрастут.

Проект корабля создан в Центральном морском конструкторском бюро "Алмаз". Шестой в серии тральщик построен на Средне-Невском судостроительном заводе. Корабль прошел по Северному морскому пути из Санкт-Петербурга в Петропавловск-Камчатский, где завершил государственные испытания. Новейший противоминный корабль третьего ранга предназначен для борьбы со всеми видами современных морских мин. Он имеет литой корпус, изготовленный из композитных материалов. Оснащен современными гидроакустическими станциями и автоматизированной системой управления противоминными действиями.

На Камчатке проходит службу однотипный морской тральщик - "Яков Баляев", поступивший на ТОФ в декабре 2020 года. "Петр Ильичев" назван в честь Героя Советского Союза краснофлотца Петра Ивановича Ильичева, который своим телом закрыл амбразуру пулемета при освобождении острова Шумшу от японских милитаристов.

В церемонии поднятия флага на Камчатке принял участие глава региона Владимир Солодов. "Вместе с командующим восками и силами на северо-востоке РФ, вице-адмиралом Александром Юлдашевым приняли участие в подъеме военно-морского флага на тральщике "Петр Ильичев". Тральщик пополнил ряды Военно-морского флота. Это современный корабль противоминной обороны, который позволяет на высочайшем уровне выполнять боевые задачи и надежно охранять восточные рубежи нашей страны", - написал губернатор в Telegram-канале. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
СНСЗ
Проекты
2020-й год
пр. 12700
ТОФ
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