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Известия.ru

Новейший морской тральщик «Пётр Ильичёв» вошел в состав Тихоокеанского флота

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Андрей Бессонов

На Камчатке состоялась торжественная церемония поднятия Андреевского флага на современном морском тральщике проекта 12700 «Пётр Ильичёв». Об этом сообщили Минобороны России в четверг, 17 ноября.


Сообщается, что приказ о включении корабля в боевой состав Тихоокеанского флота (ТОФ) издал главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов.

В церемонии принимали участие командующий войсками и силами на северо-востоке России вице-адмирал Александр Юлдашев, глава Камчатского края Владимир Солодов, ветераны Военно-морского флота, а также представители завода-изготовителя.

Вице-адмирал Александр Юлдашев отметил, что второй корабль данного проекта, который пополнил состав Тихоокеанского флота, усилит возможности минно-тральных сил. Он также поздравил личный состав с приемом нового корабля и пожелал экипажу тральщика успехов в боевой учебе и службе.

В ведомстве также сообщили, что корабль предназначен для борьбы со всеми видами современных морских мин и имеет уникальный литой корпус, изготовленный из композитных материалов. Он оснащен современными гидроакустическими станциями и автоматизированной системой управления противоминными действиями.

Тральщик «Пётр Ильичёв» является шестым в серии. Он назван в честь героя Советского Союза Петра Ильичёва, который своим телом закрыл амбразуру пулемета при освобождении острова Шумшу от японских захватчиков острова.

В сентябре два атомных подводных крейсера пополнили силы Тихоокеанского флота. Атомоходы совершили переход с Северного на Тихоокеанский флот и прибыли в пункт постоянной дислокации.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
пр. 12700
ТОФ
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