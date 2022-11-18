Фрегат "Тушил" для ВМС Индии планируют сдать на заводе "Янтарь" в 2023 году

Гендиректор Прибалтийского судостроительного завода Илья Самарин сообщил, что корабль готовят к швартовным испытаниям

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Первый по счету фрегат проекта 11356 "Тушил", строящийся на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь" (Калининград) для ВМС Индии, планируют сдать в следующем году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ПСЗ Илья Самарин.

"Следующий год у нас нацелен на сдачу индийского фрегата. Корабль готовится к швартовным испытаниям", - сказал он.

Первый фрегат проекта 11356 "Тушил" был спущенный на воду в октябре 2021 года. Второй корабль проекта 11356 "Тамала" готовится к спуску на воду.

ПСЗ "Янтарь" вел строительство шести кораблей проекта 11356 для Черноморского флота, который успел получить фрегаты "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Из-за отказа украинского предприятия "Зоря-Машпроект" поставить для российских кораблей силовые установки дальнейшее строительство кораблей было остановлено. Два фрегата под именами "Тушил" ("Адмирал Бутаков") и "Тамала" ("Адмирал Истомин") достраиваются для ВМС Индии.

Как сообщалось ранее, Россия и Индия в ноябре 2018 года подписали контракты на поставку четырех фрегатов проекта 11356. Сделка предполагает, что два фрегата будут построены в РФ на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", еще два будут создаваться на индийской судоверфи Goa Shipyard Limited.

Фрегаты проекта 11356 предназначены для нанесения ударов по надводным кораблям и подводным лодкам противника как в ближней, так и в океанской морской зонах, борьбы с воздушными целями как самостоятельно, так и в составе корабельного ордера. Фрегаты данного типа вооружены артиллерийской установкой А-190 100 мм, ракетными ударными ("Калибр" у российских кораблей и "Брамос" у индийских) и зенитными комплексами, торпедным вооружением. На корабле может базироваться вертолет типа Ка-27 и его модификации.