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ТАСС

Роскосмос нарастит изготовление спутников до одного аппарата в день

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Макет навигационного спутника "Глонасс-К"
Макет навигационного спутника "Глонасс-К".
Источник изображения: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Для перехода на серийное производство космических аппаратов, потребуется коренная перестройка всей отрасли, отметил гендиректор корпорации Юрий Борисов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Роскосмос после перехода на серийное производство космических аппаратов планирует изготавливать каждый день по спутнику. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

"На данный момент мы производим 15 спутников в год, технически есть возможность увеличить производство до 40. Но и этого мало. С переходом на серийное производство мы планируем собирать спутник в день", - заявил он.

По словам Борисова, чтобы перейти на серийное производство космических аппаратов, потребуется коренная перестройка всей отрасли. В частности необходимо обеспечить научную, технологическую и производственную готовность основных предприятий, выстроить новую логистику со смежными предприятиями, подготовить кадры. "Мы рассчитываем, что начиная с 2026 года, когда будут проведены эти работы и подготовлены необходимые производственные мощности, можно постепенно выходить на заявленные показатели серийного выпуска российских спутников", - добавил глава госкорпорации.

Ранее Борисов на отраслевом форуме "Команда будущего" выразил мнение, что ситуация, когда спутник может создаваться по 18 месяцев, никуда не годится. Он также отметил, что надо признать отставание по этому вопросу.

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