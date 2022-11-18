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ТАСС

Оборот космической индустрии в мире составил около $469 млрд

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Снимки ЕТРИС ДЗЗ
Снимки единой территориально-распределенной информационно системы дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ).
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, что 50% рынка находится у США

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Крупнейшей отраслью мировой экономики является космическая индустрия, оборот которой составляет порядка $469 млрд. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

"Космическая индустрия - крупнейшая отрасль мировой экономики с оборотом порядка $469 млрд. Хорошие темпы коммерциализации услуг демонстрируют те страны, которым удалось сбалансировать экономические интересы правительств и частных инвесторов на уровне государственной политики", - отметил Борисов.

Гендиректор Роскосмоса выразил уверенность в том, что в государстве механизмы должны быть настроены так, чтобы у науки был стимул разрабатывать космические технологии, а у бизнеса - внедрять их в широкий спектр гражданской продукции и заказывать новые спутники. "В лидерах - США, где объем частных инвестиций в космическую отрасль в 2021 году составил около $9 млрд (для сравнения в Европе этот показатель 2 млрд). Не могу сказать, что это быстрый процесс. В Штатах он занял почти 40 лет, зато сейчас страна контролирует 50% рынка космических услуг", - сказал он.

Такой же путь, только в сжатые сроки, нужно будет пройти и России, считает Борисов. Сейчас идет работа над нормативной базой, которая сделает рынок космических услуг привлекательным для частных инвесторов. По словам гендиректора госкорпорации, средства на космические системы должны привлекаться с рынка: это могут быть банки или инвестиционные компании. При этом формировать требования к космическим услугам должен потребитель.

"Роль государства в лице госкорпорации "Роcкосмос" мы видим в стимулировании развития отрасли через субсидирование процентов по кредитам и страхование рисков (гарантированные кредиты), а также в контроле и в дополнительном финансировании проектов, не связанных с экономическими интересами общества - наука и безопасность государства", - пояснил Борисов, добавив, что для Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС данные дистанционного зондирования Земли должны предоставляться безвозмездно, качественно и в срок.

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