Министры обороны Греции и США обсудили вопросы обучения военных ВСУ

Еще одной темой стало сотрудничество между оборонными предприятиями для удовлетворения потребностей в вооружениях и технике Украины

АФИНЫ, 17 ноября. /ТАСС/. Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос и глава военного ведомства США Ллойд Остин обсудили в ходе видеоконференции вопросы обучения украинских военных и снабжения Украины военной техникой. Об этом сообщил в среду вечером греческий телеканал EPT1.

По его данным, Панайотопулос принял участие в видеоконференции контактной группы по помощи обороне Украины, которая была организована по инициативе Остина с участием министров обороны, их заместителей и высокопоставленных должностных лиц. В видеоконференции принял участие начальник Генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос. Обсуждались события на Украине, при этом особое внимание уделили обеспечению оборонной техникой, обучению военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сотрудничеству между оборонными предприятиями для удовлетворения потребностей в вооружениях и технике, отметил телеканал.

Во время своего выступления министр национальной обороны Греции сказал, что в ходе недавнего визита на Украину, когда он сопровождал президента Греции Катерину Сакелларопулу, он осознал масштабы разрушений и человеческих страданий, вызванных военными действиями. Панайотопулос упомянул о гуманитарной и военной помощи, которую Греция предоставила Украине, включая поставку 155-миллиметровых снарядов и БМП-1, и подчеркнул, что Греция будет и впредь поддерживать Украину.

Греческий портал Pronews.gr сообщил 5 июня, что Греция поставила "невероятно большое" количество вооружений и боеприпасов Украине для продолжения ею боевых действий. Всего в списке передаваемых вооружений фигурируют десятки боевых машин пехоты БМП-1, 15 тыс. 73-миллиметровых снарядов, 2,1 тыс. 122-миллиметровых реактивных снарядов, 20 тыс. автоматов Калашникова, 3,2 млн патронов калибра 7,62 мм, 60 ПЗРК FIM-92 Stinger, 17 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 1,1 тыс. противотанковых гранат РПГ-18 со складов греческой армии на островах.

Официально греческие власти не раскрывают, что конкретно они поставляют на Украину. Известно только, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис распорядился 27 февраля отправить через Польшу Украине оборонное снаряжение на двух военно-транспортных самолетах С-130. После этого туда вылетели еще два С-130 с грузом такого же назначения. По данным телеканала "Опен", Киеву были, в частности, отправлены 20 тыс. автоматов Калашникова, конфискованных в ноябре 2013 года на судне, которое следовало из украинского порта в Ливию. В Киев недавно прибыла партия БМП-1 из Греции. В обмен на них в Грецию из Германии направлены первые БМП Marder 1A3. Всего, как ожидается, Греция должна получить 40 БМП Marder.