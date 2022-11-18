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США и страны НАТО пытаются усилить силы противовоздушной обороны киевского марионеточного режима. Как отмечает "РГ: русское оружие", старые зенитные комплексы, доставшиеся Украине в наследство от Советской армии, уже давно выработали свой ресурс и во время применения часто промахиваются и поражают различные гражданские наземные объекты.

Например, регулярно поступают сообщения о том, как в различных населенных пунктах запущенные ракеты класса "земля - воздух" врезаются в очередной жилой дом.

В то же время некоторые из поставляемых Североатлантическим альянсом образцов, предназначенных для борьбы с воздушными целями, также не являются новыми. Например, обещанные MIM-23 Hawk эксплуатировались в американской армии до 1994 года, а корпус морской пехоты их снял с вооружения и отправил на хранение двадцать лет назад.

Тем не менее, из-за дефицита современных средств ПВО натовцы решили передать такие комплексы. Испания поставит ВСУ шесть комплектов, а часть ракет для них, в свою очередь, передаст США.

С помощью иностранных специалистов будет проведена подготовка расчетов. По всей видимости, процесс освоения такого оружия займет несколько месяцев.

Первые MIM-23 Hawk стали поступать в войска еще в 1960 году. Модернизированный в начале 70-х годов вариант имел ракеты, способные поражать цели на дальностях от 1500 до 30000 м и высотах от 60 до 18000 м. Максимальная скорость - 500 метров в секунду. Стартовая масса - 638 кг. Осколочно-фугасная боевая часть массой 74 кг дробится на 14 тыс. осколков весом по 2 грамма каждый.

Эти ЗРК применялись в различных локальных конфликтах. Впервые - в 1967 году, в составе израильской армии, причем тогда по ошибке был уничтожен собственный самолет. Затем их использовали во время так называемой "войны на истощение" в районе Суэцкого канала.

Эти комплексы неоднократно пытались сбивать действующие на Ближнем Востоке советские МиГ-25, но безуспешно.

Задействовали их в 1973 году, во время ирано-иракской войны, а также в ходе событий в Чаде и вторжения саддамовских войск в Кувейт.

Самое недавнее применение этих средств ПВО произошло в 2020 году, когда поддерживающие войска фельдмаршала Хафтара самолеты Mirage 2000-9 без особых проблем разбомбили позиции MIM-23 на авиабазе "Эль-Ватыя", взятой под контроль силами Правительством национального согласия.