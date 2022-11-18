Польша не стала применять 4 статью договора НАТО о срочных консультациях

Польша заявила, что не стала применять 4 статью договора НАТО, касающуюся срочных консультаций, сообщил Матеуш Моравецкий, премьер-министр страны в интервью Польскому ТВ.

"Ход событий и поступившие ночью данные привели нас к тому, что это не была намеренная атака на Польшу. По нашей информации, отсутствовал план нападать на территорию Польши. Поэтому мы не запустили 4-ю статью, но держали ее про запас", — заявил Моравецкий в эфире телеканала.

Премьер рассказал, что Польша постоянно консультируется с экспертами НАТО, но в рамках Вашингтонского договора есть статья 4, обязывающая участников собираться для консультаций в случаях возникающих угроз. Он также заметил, что вчера поздно вечером они с президентом приняли решение проверить предпосылки для использования 4-й статьи. При их наличии посол в НАТО получил бы возможность ее использовать.

В среду эксперты Минобороны России заявили, что фотоснимки с места событий, опубликованные в Польше, свидетельствуют, что речь может идти об обломках ракеты С-300 украинской ПВО.