TAC: конфликт на Украине спровоцировало "глубинное государство" США

Несмотря на пропаганду и откровенную ложь корпоративных СМИ и НКО Америки и Западной Европы, конфликт на Украине был спровоцирован, пишет TAC. Автор статьи считает, что это подтверждают "ясные и неоспоримые" факты.

Джордж О’Нил (George D. O’Neill)

Внешнеполитический истэблишмент знал, что он на каждом шагу и без всякой на то нужды провоцирует Россию.

С самого начала вооруженного конфликта на Украине корпоративные СМИ, политики и все управляемые НКО Америки и Западной Европы в один голос утверждают, что военные действия России на востоке Украины являются неспровоцированными и неоправданными, и что это недопустимый акт агрессии.

В этом пропагандистском блицкриге есть одна проблема: все это — абсолютная неправда. Глубинное государство — правительственная элита, разведывательное сообщество и военный истэблишмент — десятки лет угрожало России и провоцировало ее, подталкивая НАТО прямо к ее границам.

Чтобы понять это, необязательно любить Россию. Можно питать нескончаемое отвращение к Путину, но факт остается фактом: русские видят в присутствии НАТО у своих границ акт агрессии и угрозу своей национальной безопасности. И нам известно об этом уже несколько десятков лет.

Есть ясные и неоспоримые факты.

В 1990 году, когда начался распад Советского Союза, и на горизонте замаячил мир во всем мире, Соединенные Штаты в лице такой важной персоны как госсекретарь Джеймс Бейкер пообещали, что НАТО не станет продвигаться на восток к российской границе. Именно благодаря этому обещанию советские военные дивизии были выведены из Восточной Германии, и возникли условия для объединения страны. Данное обязательство также обеспечило безопасность, необходимую для расторжения союзного договора в СССР. Без такой гарантии сопротивление роспуску было бы мощным, и наверняка не обошлось бы без применения силы.

В том году исполнилось полвека с момента нападения на Россию. Годы Второй мировой войны были ужасным временем для ее народа — в стране погибло и умерло от 25 до 35 миллионов человек. Но русские отчетливо помнят не только невообразимое море крови той войны. Они помнят и другие вторжения, принесшие смерть, страдания и неисчислимые беды их согражданам. Американцы никогда не сталкивались с иностранным вторжением, и они понятия не имеют о такого рода ужасах. (Война 1812 года была непродолжительной и ничтожной по масштабам).

Госсекретарь Бейкер поступил правильно, ослабив вполне обоснованные опасения и поспособствовав распаду СССР, в результате которого свободу получили сотни миллионов узников советской системы. Но не успели высохнуть чернила, как американский внешнеполитический истэблишмент, НАТО и ЕС начали нарушать данное слово.

Когда постсоветская Россия переживала серьезный экономический спад, какого не знал Запад, американская и европейская элита составила план по расширению НАТО и продвижению альянса вплоть до ее границ. Пойдя на столь циничные действия, они открыто проигнорировали и нарушили обязательства Запада. В начале 1997 года мэтр внешней политики второй половины 20 века Джордж Кеннан выступил с предостережением на страницах New York Times:

В конце 1996 года сформировалось и стало преобладать впечатление, что кто-то где-то и как-то решил придвинуть НАТО вплотную к российским границам.

Однако здесь на карту поставлено нечто такое, что обладает высшей степенью важности. Наверное, еще не поздно выдвинуть идею, которая, как я считаю, принадлежит не только мне, ибо ее разделяют многие люди, сведущие в российских делах и обладающие обширным и самым свежим опытом в этих вопросах. Идея эта заключается в том, что расширение НАТО станет самой роковой ошибкой американской политики после холодной войны.

Год спустя, в мае 1998 года, когда американский сенат проголосовал за расширение НАТО, Кеннан снова предупредил западную политическую элиту об этой опасности, дав интервью Томасу Фридману (Thomas Friedman) из New York Times.

"Я думаю, это начало новой холодной войны, — сказал Кеннан, беседуя с Фридманом в своем доме в Принстоне. — Полагаю, со временем русские отреагируют на это весьма враждебно, и это отразится на их политике. Я считаю, что это трагическая ошибка. Никаких причин для расширения не было. Никто никому не угрожал. Эта экспансия заставила отцов-основателей нашей страны перевернуться в своих гробах. Мы обязались защищать целую группу стран, хотя у нас нет ни ресурсов, ни намерения делать это всерьез. Расширение НАТО стало не более чем беспечным решением сената, который в действительности не интересуется иностранными делами".

Предостережения Кеннана проигнорировали. В 1999 году НАТО начала военные действия против недавно образованной страны Сербии. Разрушения от бомбежек сербской столицы Белграда можно увидеть по сей день.

Сербия является союзницей России с Первой мировой войны. В Москве это было расценено как предупреждение, что НАТО намерена поступать, как ей заблагорассудится, а с любым, кто встанет у нее на пути, обращаться будут точно так же. Это было хорошо просчитанное оскорбление, и оно привело к появлению в России лидера-националиста. В 2000 году Владимира Путина избрали на пост президента. После бомбардировок Сербии Америка и НАТО развязали немало войн, умышленно причиняя ущерб, боль и страдания таким странам как Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, а также странам Африки, Центральной и Южной Америки. Это не могло остаться незамеченным российским руководством.

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Ни один серьезный человек в Вашингтоне не может сказать, что Америку не предупреждали о последствиях ее жажды власти, выразившейся в расширении НАТО. Но ложь продолжается. На высокопоставленных руководителей из сферы внешней политики, которые все эти годы выступали против разрушительных интервенций, просто не обращали внимания.

Директор ЦРУ Уильям Бернс, возглавивший управление при Байдене (в задачи этого ведомства входит знать, как будут действовать и реагировать другие страны), более 30 лет занимался политикой НАТО и Россией, причем не на последних ролях. В 1990 году Бернс работал у госсекретаря Джеймса Бейкера, занимаясь планированием в тот период, когда Бейкер пообещал России, что НАТО не продвинется за границы объединившейся Германии.

Бейкер — миропомазанный кардинал глубинного государства, чему есть немало документальных доказательств. Причем он это унаследовал. Его отец был генерал-майором сухопутных войск, он активно занимался разведывательной деятельностью и был членом советов по разоружению при Рейгане и Буше-старшем. Сам Бейкер был выдвиженцем Клинтона. В 1995 году он, работая советником по политическим вопросам в американском посольстве в Москве, написал: "Враждебное отношение к расширению НАТО ощущается здесь практически повсюду, во всем внутриполитическом спектре".

В 2008 году Бернс, бывший в то время американским послом в Российской Федерации, написал служебную записку на имя госсекретаря Кондолизы Райс, работавшей при Буше-младшем. В ней он подчеркнул силу российской антипатии к продвижению НАТО к российским границам, в частности, на территорию Украины. "Вступление Украины в НАТО — это ярчайшая из всех красных линий для российской элиты (и не только для Путина). За два с половиной года бесед с ключевыми российскими игроками, начиная с силовиков из темных кремлевских коридоров и кончая самыми резкими критиками Путина из числа либералов, я не встретил никого, кто не видит во вступлении Украины в НАТО прямой вызов российским интересам".

Даже если байденовский директор ЦРУ не сумел в этом году воспользоваться своим богатым опытом, в Госдепартаменте много других людей, которые хорошо знали, как Россия отреагирует на действия по принятию Украины в ряды НАТО. Однако большая шишка из рядов неоконов во внешнеполитическом истэблишменте и в Госдепартаменте Виктория Нуланд в 2013 году призвала потратить пять миллиардов долларов на то, чтобы украинские политические группировки провоцировали Россию и испытывали ее терпение.

В 2014 году Соединенные Штаты помогли осуществить государственный переворот (а может, напрямую им руководили) против законно избранного правительства Украины, потому что оно хотело поддерживать дружественные отношения с Россией — большим соседом, с которым у Украины многовековая общая история. Для глубинного государства такая дружба была невыносимой. Тогда состоялся печально известный телефонный разговор между помощником госсекретаря Нуланд и послом США Джеффри Пайеттом (Geoffrey Pyatt), который был перехвачен и стал достоянием гласности. Они говорили о том, как посодействовать в осуществлении февральской революции 2014 года. В 2015 году профессор Чикагского университета Джон Миршаймер (John Mearsheimer) прочел лекцию, в которой предупредил о проблемах и опасностях, вызванных организованным в 2014 году США украинским кризисом.

Россия много раз пыталась дипломатическим путем устранить те угрозы, которые представляла недружественная и вооружаемая Североатлантическим альянсом Украина. Но когда все ее попытки были отвергнуты, она начала действовать — как и предсказывали Кеннан, Бернс и прочие. В 2014 году русские решили защитить свою южную границу. Поддержав местных русскоязычных сепаратистов, Россия заполучила Крым, который на протяжении 300 лет является важной базой для российского военно-морского флота. Пошла ли она дальше? Нет. Начала ли полномасштабную войну? Нет. Но она сделала то, что обещала, и защитила свои южные рубежи. Как отметил 6 июня 2022 года в своей лекции Джон Миршаймер, существует длинный список провокаций США и НАТО, которые довели ситуацию до такой точки.

Многие из этих провокаций были изложены в 2019 году в докладе исследовательской организации Rand Corporation о России. Rand Corporation — это мозговой центр глубинного государства, который с момента своего основания в 1948 году помог США подготовить и осуществить большую часть зарубежных интервенций. Но даже он предупредил о недопустимости заходить слишком далеко и провоцировать военные действия. Видимо, экспертный совет Нуланд, Байдена и Блинкена эту часть доклада не прочел. За долгие годы они сделали Украину фактическим членом НАТО. Нейтральной она была только на словах. С 2015 года, когда был подписан Минский договор, они дразнили медведя, и продолжали его дразнить до тех пор, пока он не огрызнулся и не набросился на них. Каким образом это служит американским интересам?

Если вам интересно познакомиться с планами и замыслами глубинного государства в отношении России, вам следует полностью прочитать доклад Rand Corporation. Это пугающее повествование о целенаправленном вмешательстве США в дела суверенных государств в ближнем зарубежье России, цель которого — провоцировать Москву и изводить ее. Совершенно очевидно, что США инспирировали вооруженный конфликт между Россией и Украиной, не пожалев на это ни сил, ни средств. Почему руководство отказалось вступить в переговоры с Россией в духе доброй воли? Оно знало, как отреагируют русские. Чего американское политическое руководство надеялось добиться своими действиями?

На эти вопросы необходимо дать ответ. Внешнеполитическую и военную элиту надо привлечь к ответственности за гибель людей и разрушения, вызванные их антагонистической политикой. Они могут притворяться, что не знали, чем все закончится. Но серьезные эксперты по внешней политике, не принадлежащие к вашингтонской тусовке, знают, что это не так.

Джордж О’Нил — скульптор, член совета директоров Института американских идей, который издает журнал The American Conservative.