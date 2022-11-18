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ТАСС

В ООН заявили, что не видят признаков завершения конфликта на Украине

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Источник изображения: © AP Photo / John Minchillo

Заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло считает, что риски катастрофических последствий реальны

ООН, 16 ноября. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло заявила в среду, что признаков завершения конфликта на Украине нет, а риски катастрофических последствий очень реальны.

"Действительно, нет признаков завершения [конфликта]. Пока это продолжается, риски потенциально катастрофических последствий по-прежнему очень реальные", - сказала она, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Вчерашний инцидент в Польше, около границы с Украиной, стал пугающим напоминанием об абсолютной необходимости избегать любой дальнейшей эскалации", - заявила Дикарло.

Во вторник в деревне Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенной на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета, в результате чего погибли два человека. По словам президента Польши Анджея Дуды, это не было преднамеренным нападением на его страну. Как выяснили в Варшаве, вероятнее всего, ракета зенитного комплекса типа С-300 производства 1970-х годов была использована украинскими силами ПРО/ПВО. В Минобороны России подчеркнули, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было. Как указали в министерстве, судя по опубликованным фото, обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. 

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