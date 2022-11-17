В Волгограде презентовали дизайн ракеты, посвященный 80-летию Сталинградской битвы

На нее нанесут изображение монумента "Родина-мать", рисунки детей о Волгограде, герб Волгоградской области и логотип фонда "Наследие"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Предварительный дизайн ракеты "Союз", на которую будет нанесена наклейка с изображением монумента "Родина-мать зовет" презентовали в Волгограде. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

"15 ноября в Волгограде представлен предварительный дизайн ракеты, на которую будут нанесены изображение монумента "Родина-мать", рисунки детей о Волгограде, герб Волгоградской области и логотип фонда "Наследие", - говорится в сообщении.

В октябре директор фонда социальных проектов "Наследие" Анна Василевская сообщила ТАСС, что во время первого запуска 2023 года на ракету будет нанесена наклейка с символом Волгограда, а вокруг нее будут кольца из детских рисунков. В фонде уточнили ТАСС, что идею с наклейкой на ракете реализуют по проекту "Космос Победы".

В рамках первого этапа прошел конкурс рисунков, которые разместят на ракете, на втором этапе пройдут лектории для жителей и учащихся Волгограда и области. Завершит проект отправка на МКС в космос атрибутов Волгоградской области. После возвращения на Землю они пополнят экспозицию выставки "Космос в судьбе Сталинграда".