ВКС получили партию новейших Су-34

ОАК заявила о поставке в войска партии Су-34 и планах передать до конца года еще одну

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ (ВКС) до конца года получат очередные самолеты, которые сегодня находятся в производстве, сообщает пресс-служба кабмина со ссылкой на гендиректора ОАК Юрия Слюсаря.

"В рамках исполнения государственного оборонного заказа мы изготовили и передали Минобороны России самолеты Су-34. Это надежные и многофункциональные машины... До конца текущего года ВКС России получат очередные самолёты, которые сегодня находятся в производстве", - сказал Слюсарь, слова которого приведены в сообщении.

Также он отметил, что ОАК продолжит выполнять все взятые на себя обязательства по обеспечению российских Вооруженных сил необходимой авиационной техникой.

"Несмотря на беспрецедентное давление Запада на российскую промышленность, ключевые задачи оборонно-промышленного комплекса – расширение производства, ускорение темпов и увеличение объемов выпуска продукции – ритмично выполняются. Предприятия ОПК, входящие в госкорпорацию "Ростех", обеспечивают выполнение гособоронзаказа, поставки нередко осуществляются с опережением сроков. Вооруженные силы России получают новую высокоэффективную авиационную технику", – отметил вице-премьер РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров, который также цитируется в сообщении.