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ТАСС

Глава Комитета начштабов ВС США прогнозирует замедление боевых действий на Украине зимой

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Марк Милли
Марк Милли.
Источник изображения: REUTERS/Rod Lamkey

По словам Марка Милли, это дает шанс на урегулирование

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Темпы боевых действий на Украине, вероятно, снизятся зимой, это может дать возможность для политического урегулирования. Такое мнение выразил в среду председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

"Естественная тенденция такова, что зимой тактические операции замедляются", - отметил он. "Зимой может быть много активности, но, если говорить о том, как бывает обычно, из-за погодных условий проведение тактических операций немного замедлится", - добавил Милли. "Если действительно снизится темп боев, если это произойдет, то это может дать возможность, а может и не дать, для политического урегулирования или хотя бы для начала переговоров о политическом урегулировании", - полагает генерал. 

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Страны
США
Украина
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