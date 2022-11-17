ОСК в 2022г рассчитывает сдать 17 гражданских судов при плане 21 судно

Москва. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) в 2022 году рассчитывает передать заказчикам 17 судов в сегменте гражданского судостроения, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов журналистам в кулуарах форума "Транспортная неделя 2022".

"Ориентировочно 17, смотрим, что (сдачу каких судов- ИФ) можем ускорить", - сказал он, отвечая на вопрос о количестве гражданских судов, которые будут переданы заказчикам 2022 году.

Глава ОСК напомнил, что план предусматривал сдачу 21 судна в текущем году.

По его словам, речь идёт о задержке сдачи нескольких сухогрузов проекта RSD59, на которые не были доставлены необходимые комплектующие, а также нескольких рыболовецких судов, сдача которых задерживается в связи с тем, что на их пусконаладку не приехали специалисты.