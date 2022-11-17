Войти
Интерфакс-АВН

ОСК в 2022г рассчитывает сдать 17 гражданских судов при плане 21 судно

290
0
0
Судно проекта RSD59 «Сергей Волков»
Судно проекта RSD59 «Сергей Волков».
Источник изображения: ОСК

Москва. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) в 2022 году рассчитывает передать заказчикам 17 судов в сегменте гражданского судостроения, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов журналистам в кулуарах форума "Транспортная неделя 2022".

"Ориентировочно 17, смотрим, что (сдачу каких судов- ИФ) можем ускорить", - сказал он, отвечая на вопрос о количестве гражданских судов, которые будут переданы заказчикам 2022 году.

Глава ОСК напомнил, что план предусматривал сдачу 21 судна в текущем году.

По его словам, речь идёт о задержке сдачи нескольких сухогрузов проекта RSD59, на которые не были доставлены необходимые комплектующие, а также нескольких рыболовецких судов, сдача которых задерживается в связи с тем, что на их пусконаладку не приехали специалисты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Похожие новости
18.10.2021
Источник: корвет и подлодки Тихоокеанского флота зашли в Коломбо для пополнения запасов
19.01.2021
Невское ПКБ представило проект универсального морского корабля "Варан"
31.01.2020
Спущен на воду морской тральщик «Яков Баляев» проекта 12700
28.05.2014
Двоевластие в ОСК: бывший глава отказывается покидать рабочее место
22.05.2012
Минпромторг: В России сохраняется рост гражданского судостроения, отрасль выходит на докризисный уровень производства - до 50 судов в год
30.11.2011
Наши заводы - «Зоря-Машпроект» и «Экватор» - комплектуют российские военные корабли. Может, когда и до украинских дело дойдет
28.10.2010
Дело решенное
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 20:20
  • 38041
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.11 16:46
  • 12
Рогозин сообщил о разработке высокоточных планирующих боеприпасов
  • 17.11 16:22
  • 3
"Мотовилиха" отправила в войска партию РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С"
  • 17.11 16:21
  • 3
На Западе удивились решению России не задействовать этот самолет на Украине
  • 17.11 09:08
  • 1
В США заявили, что считают приоритетом обеспечение Украины средствами ПВО
  • 17.11 08:53
  • 1
НАТО не станет воевать с Россией из-за упавших в Польше ракет
  • 17.11 05:23
  • 82
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 17.11 01:02
  • 2
Автор в западном издании пишет, что ВС РФ якобы не удалось уничтожить ни одной пусковой установки HIMARS на Украине
  • 16.11 18:15
  • 1
ОАК запатентовала специальную швартовочную систему для возвращения на борт самолёта беспилотников
  • 16.11 18:09
  • 1
Песков: Херсон остается административным центром Херсонской области после отвода войск РФ
  • 16.11 16:55
  • 1
В рамках операции "Ирини" ВМС стран Евросоюза перехватили два груза бронемашин для Ливии
  • 16.11 16:53
  • 1
Точка кипения или как напечатать Победу?
  • 16.11 16:38
  • 0
Грядет очередная революция. Зеленский будет повешен на Крещатике украинскими националистами
  • 16.11 16:26
  • 1
Генассамблея ООН приняла резолюцию по механизму выплаты Россией репараций Украине
  • 16.11 16:11
  • 1
Патрушев: задачи СВО будут выполнены, несмотря на военную помощь Киеву со стороны Запада