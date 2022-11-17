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Заявлениями по поводу разрыва ракеты в польском местечке Пшеводув, что под Люблином, отметились многие политики и эксперты. Не остался в стороне и сын 45-го президента США Дональд Трамп-младший. Причём заявление Трампа-младшего, мягко говоря, не обрадовало представителей киевского режима.
Сын заявившего о новом выдвижении на пост президента США Трампа предложил положить конец выделение миллиардов долларов военной помощи Украине.
Трамп-младший:
Трамп-младший задаётся вопросом о том, что ещё должно произойти, чтобы в США осознали факт бесконтрольного вливания средств в украинскую "черную дыру". Теперь эти слова в США ассоциируют с Зеленским после "накладки" в одном из эфиров. Ведущие заявили, что выйдет сюжет, позволяющий понять суть астрономической чёрной дыры. Вместо этого в эфир вдруг был выведен президент Украины Зеленский.